Slechts twee clubs met betere transferbalans dan Ajax; ook PSV in top-tien

Ajax is met een positieve transferbalans van 150 miljoen euro de derde best verdienende club op transfergebied in het seizoen 2019/20. De Amsterdammers gaven in de zomer en winter bij elkaar 59 miljoen euro uit aan transfers, maar kregen daar 209 miljoen euro voor terug aan verkopen. Alleen Benfica (+158 miljoen euro) en Chelsea (+154 miljoen euro) deden het iets beter. PSV staat met een saldo van +62 miljoen euro op plek zeven.

In januari verkocht Ajax alleen Mateo Cassierra voor een bescheiden bedrag (naar verluidt 2,5 miljoen euro), maar gedurende de zomer sloeg de Eredivisionist met Matthijs de Ligt (75 miljoen euro) en Frenkie de Jong (maximaal 86 miljoen euro) een grote slag. Ook de transfers van Kasper Dolberg (20,5 miljoen euro) en Maximilian Wöber (10,5 miljoen euro) brachten veel geld in het laatje.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars ging zelf ook de transfermarkt op en haalde met Quincy Promes (15,7 miljoen euro), Edson Álvarez (15 miljoen euro) en Razvan Marin (12,5 miljoen euro) dure spelers naar Amsterdam. Ook Lisandro Martínez (7 miljoen euro) en Kik Pierie (5 miljoen euro) werden aangetrokken. In de winterstop haalde Ajax daar Ryan Babel op huurbasis bij, naar verluidt voor een vergoeding van 1,55 miljoen euro.

Benfica deed het nog een stukje beter op financieel gebied en dat is vooral te danken aan João Félix, die voor 126 miljoen euro aan Atlético Madrid werd verkocht. Raúl Jíménez leverde nog eens 38 miljoen euro op, terwijl de Portugese topclub met Julian Weigl (20 miljoen euro) en Carlos Vinícius (17 miljoen euro) zelf ook twee grote aankopen deed. Overigens kwam Raúl de Tomás in de zomer voor twintig miljoen euro over van Real Madrid, maar de spits werd in januari voor hetzelfde bedrag alweer verkocht aan Espanyol.

Ook Chelsea kan een uitzonderlijk positieve transferbalans overleggen. Dat heeft vooral te maken met de transferban, waardoor Chelsea op Mateo Kovacic (45 miljoen euro) na niemand kon kopen. Verkopen deden the Blues wél: sterspeler Eden Hazard ging voor 100 miljoen euro naar Real Madrid, terwijl diens stadgenoot Atlético Madrid de koopoptie in het contract van Álvaro Morata lichtte, ter waarde van 56 miljoen euro.

PSV verkocht in de slotfase van de winterse transferperiode Steven Bergwijn voor maximaal 32,5 miljoen euro en komt daarmee op de zevende plek. De Eindhovenaren hadden in de zomer ook al Hirving Lozano (38 miljoen euro), Luuk de Jong (12,5 miljoen euro) en Angeliño (12 miljoen euro) verkocht. Daartegenover staan dure aankopen: Bruma (15 miljoen euro), Timo Baumgartl (10 miljoen euro) en Ritsu Doan (7,5 miljoen euro).

De tien best verdienende clubs in het seizoen 2019/20