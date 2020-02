Emery gaat in op ‘Remontada’: ‘Uitgeschakeld omdat de VAR niet bestond’

Unai Emery is ervan overtuigd dat Paris Saint-Germain in 2017 niet was uitgeschakeld door Barcelona in de Champions League als de VAR toen al had bestaan. Nadat PSG de eerste ontmoeting in de achtste finales met 4-0 had gewonnen leek de kwartfinale binnen handbereik. In het Camp Nou won Barcelona liefst met 6-1 en waren het de Catalanen die de volgende ronde bereikten.

De Remontada staat bekend als een van de meest historische comebacks uit de geschiedenis van het voetbal. In het Camp Nou stond het vlak voor tijd nog 3-1 voor Barcelona, een stand waarmee PSG zich zou hebben geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Echter, een wonder voltrok zich in Barcelona en in de absolute slotfase scoorde de thuisploeg liefst drie keer.

Neymar tekende in de 88ste minuut voor de 4-1 en benutte in blessuretijd een strafschop: 5-1. Diep in blessuretijd liet Sergi Roberto het Camp Nou ontploffen met zijn doelpunt. Doordat de Spanjaard de 6-1 maakt was de comeback compleet en was PSG uitgeschakeld. “We werden uitgeschakeld omdat de VAR toen nog niet bestond”, zegt toenmalig PSG-trainer Emery in een interview met France Football. “We werden uitgeschakeld door arbitrale dwalingen.”

Emery moest in Parijs voor de eindzege in de Champions League zorgen. Hij won veel prijzen, maar slaagde niet in het belangrijkste doel. “Ik won de competitie, vier nationale bekers, twee keer de Franse Super Cup”, aldus Emery, die een jaar na de Remontada met PSG weer niet verder kwam dan de achtste finales. “Een jaar later verloren van Real Madrid, een team dat drie keer achter elkaar de Champions League won.”

In het seizoen 2017/18 kreeg Emery bij PSG de beschikking over Neymar, die voor 222 miljoen euro werd overgenomen van Barcelona. Naar eigen zeggen heeft de Spaanse trainer een grote rol gespeeld in het aantrekken van de Braziliaan. “Het was aan mij om aan Ney uit te leggen dat we een team rondom hem heen zouden bouwen. Aan zo’n fenomenale speler kan je niet zeggen dat er al een team staat en dat hij zich maar aan moet passen. Je moet het team om hem laten draaien. Anders komt hij niet, dat is zeker.”