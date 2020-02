Alan Pardew prijst KNVB en wijst naar groot verschil met Engeland

ADO Den Haag zou eigenlijk zondag aantreden tegen Sparta Rotterdam, maar de hevige storm die door Nederland raasde zorgde ervoor dat het complete programma in de Eredivisie werd geschrapt. Beide clubs ontmoeten elkaar nu dinsdagavond op Het Kasteel, tot grote tevredenheid van Alan Pardew. De trainer van ADO is blij met de slagvaardigheid van de KNVB wat betreft het inhalen van wedstrijden.

"Ik ben er erg blij mee dat de wedstrijd naar morgen (dinsdag, red.) verplaatst is", concludeert Pardew in een reactie aan het Algemeen Dagblad. De Engelsman voorzag al problemen vanwege storm Ciara en is daarom blij met het uitstellen van het duel in Rotterdam. "Ik denk dat ze de juiste beslissing hebben genomen om de wedstrijd er vanwege de storm op tijd uit te halen. Het zou een farce zijn geweest. Ik denk daarin ook aan de fans."

"Mijn waardering voor de bond hoe snel ze het hebben opgelost voor ons, in Engeland gaat dat niet zo snel", vervolgt Pardew zijn uitleg. "Daar hadden ze ook gezegd: 'Wij krijgen het stadion niet klaar.' Hier wel. Daar ben ik erg blij mee. Het is ook belangrijk dat we niet in wedstrijden achterlopen." De KNVB had de mogelijkheid om de wedstrijd tussen Sparta en ADO naar dinsdagavond te verschuiven, want beide clubs zijn niet langer actief in de TOTO KNVB Beker.

Er breken belangrijke tijden aan voor ADO, dat met de huidige zeventiende plaats rechtstreeks degradeert. Pardew zag het verschil met concurrenten VVV-Venlo en PEC Zwolle afgelopen weekeinde oplopen tot respectievelijk vier en vijf punten. "Ook daarom ben ik blij dat we nu kunnen spelen en niet tot zaterdag hoeven wachten tot we weer een wedstrijd hebben", zo besluit de keuzeheer van ADO.