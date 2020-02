Velthuizen (33) maakt ‘ultieme culttransfer’ en keert terug in voetballerij

Piet Velthuizen heeft voor zes maanden getekend bij Telstar, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie via de officiele kanalen. Eerder op de maandag meldde Voetbal International al dat de 33-jarige doelman een 'ultieme culttransfer' zou maken naar Telstar. De carrière van de ervaren doelman leek als een nachtkaars uit te gaan, maar de routinier heeft nu dus onderdak gevonden.

Velthuizen was in gesprek met een club uit Turkije, totdat Telstar vorige week contact zocht met de routinier. Trainer en technisch directeur Andries Jonker ziet in hem de ideale eerste doelman van de nummer tien in de Keuken Kampioen Divisie. Tot dusver stonden Anthony Swolfs en Sven van der Maaten onder de lat bij Telstar. Een doorslaand succes was dat echter niet. De formatie van Jonker verloor afgelopen vrijdag nog met 1-7 van NEC. Van der Maaten verdedigde in dat duel het doel van de Noord-Hollanders. Velthuizen zag vanaf de tribune toe hoe zijn nieuwe werkgever verloor, weet Omroep Gelderland te melden.

Velthuizen sluit in ieder geval tot het einde van het seizoen aan. De keeper trainde vandaag voor de eerste keer mee en is per direct beschikbaar. "Piet is buiten kwaliteit ook een brok ervaring wat binnenkomt bij de club. Ik ben blij dat we de komende periode van zijn diensten gebruik kunnen maken en ik hoop dat zijn ervaring een impuls kan geven aan de selectie", laat trainer Andries Jonker weten op de clubsite.

Velthuizen brak door bij Vitesse, dat hem in 2010 naar Hércules Alicante zag vertrekken. De sluitpost keerde al snel terug in Arnhem, maar verloor na een blessure zijn basisplaats aan Eloy Room. Een terugkeer in de basisopstelling bleef uit, waardoor Velthuizen in 2016 een contract tekende bij Hapoel Haifa. De door Telstar begeerde keeper werd gelijk uitgeroepen tot Beste Doelman van het Seizoen, wat hem een transfer richting Omonia Nicosia opleverde.

Het avontuur in Cyprus veranderde echter al snel in een nachtmerrie. Mede door betalingsproblemen trok Velthuizen al na een halfjaar de deur achter zich dicht. In de voorbereiding op het seizoen 2018/19 werd hij opgepikt door AZ als stand-in van Marco Bizot. Na een seizoen kwam er alweer een einde aan de samenwerking tussen club en speler. Velthuizen trainde eerder dit seizoen nog mee bij Willem II, maar een contract werd hem niet aangeboden in Tilburg.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.