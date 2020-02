Mourinho loert intensief op tribune in Duitsland: ‘Kon ik niet laten schieten'

José Mourinho was zondag aanwezig bij het doelpuntloze gelijkspel tussen Bayern München en RB Leipzig. De manager van Tottenham Hotspur was met name geïnteresseerd in de verrichtingen van de spelers van RB Leipzig, aangezien de Duitse club de volgende tegenstander is van the Spurs in de Champions League. Mourinho vertelt dat hij veel heeft geleerd van het duel.

"Het is erg belangrijk om het met eigen ogen te zien", zegt de Portugese coach in een interview met Sky Sports. "Ik kan de details dan zien, zelfs de warming-up. Ik kan zien wat de televisie en video's mij niet laten zien. Het kan van belang zijn om te zien hoe spelers hun warming-up doen en wat ze individueel doen om zich klaar te stomen."

"Je kan dan bijvoorbeeld vaardigheden zien die tijdens de wedstrijd verborgen blijven. De warming-up is een andere intensiteit, een andere belevenis. Ik kon deze mogelijkheid niet laten schieten", aldus Mourinho. Tottenham heeft momenteel een korte winterstop. Zondag 16 februari wacht het eerstvolgende duel met Aston Villa, waarna op woensdag 19 februari men RB Leipzig ontvangt.

Mourinho geeft aan dat hij, in tegenstelling tot zijn spelers, geen winterstop nodig heeft. "De spelers moeten wel enkele dagen vrij hebben. Zowel hun lichaam als hun ziel hebben de rust nodig. Maar ik niet. Ik denk dat de beste manier om de club en het team te helpen, is om te werken", besluit Mourinho, die met the Spurs op de zesde plek in de Premier League bivakkeert.