Eerste Scudetto in decennium lonkt voor Internazionale: ‘Dromen mag altijd’

Bij Internazionale staat alles in het teken van de eerste landstitel sinds 2010. Zondagavond leken de titelaspiraties een flinke deuk op te lopen in de altijd beladen stadsderby met AC Milan (4-2). Halverwege gaf het scorebord 0-2 aan, mede door een fraaie treffer van Zlatan Ibrahimovic. Inter toonde echter veerkracht in de tweede helft en trok uiteindelijk een zeer belangrijke zege uit het vuur. Wordt de hegemonie van Juventus dit seizoen dan eindelijk doorbroken? Aan ambitie in ieder geval geen gebrek bij de spelers van de Milanese grootmacht.

Trainer Antonio Conte rept tegenover Sky Italia over een ‘speciale avond’ in het Giuseppe Meazza. "In de eerste helft waren we in grote moeilijkheden, zoiets hebben we nog niet eerder meegemaakt dit seizoen. Het risico van een pak slaag lag zeker op de loer." Conte zag zijn elftal echter als herboren uit de kleedkamer komen. "De balans was terug, dat deden we goed. Daarnaast hadden we door welke spelonderdelen een stuk beter moesten. De credits daarvoor gaan zonder meer naar de spelers."

"Ik ben niet alleen gelukkig met het resultaat, ook het karakter dat is getoond onder moeilijke omstandigheden stemt mij tevreden. Het zegt mij dat de spelers een groter doel voor ogen hebben." De derbywinst kwam een dag na de zeperd van Juventus bij Hellas Verona (2-1), waardoor beide ploegen op 54 punten staan. De titelrace in de Serie A is hierdoor spannender dan ooit. "Het is nog te vroeg om over iets te praten dat voorlopig alleen nog maar een droom is. Maar dromen mag natuurlijk altijd", zo benadrukt Conte.

Lang nagenieten zit er niet in voor Internazionale, want woensdag wacht Napoli in de halve finale van de Italiaanse beker. Zondag is Lazio de volgende opponent in competitieverband. De Romeinse club bezet de derde plaats en volgt Inter en Juventus op één punt. "Er staat ons een intensieve periode te wachten", weet Conte maar al te goed. "Daarna hebben we een beter beeld van onze potentie en echte mogelijkheden. Succes komt niet van de ene op de andere dag. Desondanks zijn we hier aan het bouwen. Deze spelers hebben vandaag in ieder geval ballen getoond."

Voor recente aanwinst Ashley Young was de Milanese derby een onvergetelijke ervaring. "Dat gevoel zal ik nooit meer vergeten", vertelt de 34-jarige middenvelder in een onderhoud met talkSPORT. "Onze kracht en karakter kwamen duidelijk naar voren in het juichen na de wedstrijd. Het is ongelooflijk dat we in deze derby met 0-2 achterkomen en alsnog weten te winnen. Hier naartoe komen en dan op deze manier de derby winnend afsluiten, dat gevoel is niet te beschrijven. Beter wordt het echt niet."

Young heeft er geen spijt van dat hij Manchester United in de afgelopen transferperiode na negen jaar trouwe dienst achter zich liet. "De overgang is helemaal niet vreemd", zo oordeelt de eerste Engelsman in het shirt van Inter sinds Paul Ince tussen 1995 en 1997. "Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en die is er ook gekomen. Tot nu toe heb ik van elke minuut bij deze club genoten. En zoals ik al eerder zei: Dit is een onbeschrijflijk gevoel, met als bonus de drie punten."

Christian Eriksen, die net als Young Engeland onlangs inruilde voor Italië, verbaasde zich ook over de sfeer die van de tribunes rolde in Milaan. "Ik kan het stadion met een grote glimlach verlaten", aldus de middenvelder tegenover La Gazzetta dello Sport. Eriksen keek met veel bewondering naar de massale sfeeractie in het Giuseppe Meazza. "Een dergelijke sfeer zul je in de Premier League niet aantreffen, mede door het feit dat zoiets is verboden daar. Hier voel je echt de steun van de fans, al vanaf het moment dat je uit de spelersbus stapt. Ze slaan met hun handen op de zijkant van de bus. Hun passie is duidelijk merkbaar, dan weet je ook gelijk hoe belangrijk zo’n derby voor de mensen is."

Eriksen zette het stadion als invaller bijna in vuur en vlam. Zijn bekeken vrije trap kwam echter op de lat terecht. "Dat bezorgt me geen slapeloze nachten, zeker niet gezien de uitslag. Was die bal erin gegaan, dan was het een euforisch moment geweest. De kers op een supertaart." De verrichtingen van Eriksen werden gadegeslagen door de Deense bondscoach Age Hareide, die grootse plannen heeft met de voormalige Ajacied op het naderende EK. De spelmaker is dan ook zeer gelukkig met zijn nieuwe werkomgeving. "De fans zijn zeer blij met mijn komst, dat motiveert mij alleen maar. Dat helpt mij ook in het aanpassingsproces. Tot nu toe verloopt alles op rolletjes sinds mijn overgang van Tottenham Hotspur."

Stefan de Vrij omschrijft de overwinning op de eeuwige rivaal als een ‘uniek gevoel’. De verdediger, verantwoordelijk voor het derde doelpunt van Inter, plaatst evenwel ook een kritische kanttekening. "In de eerste helft speelden we slecht en bij rust stonden we terecht met 0-2 achter", citeert De Telegraaf de kritische De Vrij. "Maar in de tweede helft hebben we karakter getoond. Ik zal deze wedstrijd nog lang blijven herinneren." De Nederlandse mandekker tekende twintig minuten voor tijd voor de 3-2, waarna Romelu Lukaku in blessuretijd al scorend aan alle spanning een einde maakte.

Voornoemde Lukaku laat via Twitter weten dat ‘Milaan een nieuwe koning heeft’. Op bijgaande foto is te zien hoe de aanvaller zijn shirt al hangend aan een hoekvlag laat zien aan de uitzinnige Inter-supporters. In een andere tweet schrijft Lukaku dat ‘deze stad van ons is’. "De tweede helft was magisch", citeert Sky Italia de wederom trefzekere spits. "Ik ben hier om te winnen, dan ben ik blij. Toen ik hier arriveerde, wist ik dat dit de moeilijkste competitie was om te scoren. Maar mijn ploeggenoten zorgen ervoor dat het toch lukt. Ze doen er alles aan om mij hier thuis te laten voelen", aldus de opgetogen Big Rom.

In de zenuwslopende titelstrijd zal veel afhangen van de vorm van Lukaku, die aan de lopende band scoort voor het elftal van Conte. De miljoenenaankoop van vorig jaar zomer had slechts 29 wedstrijden nodig om de magische grens van 20 treffers te bereiken. Daarmee verbrak Lukaku het record van de legendarische Ronaldo, die er twee duels langer over deed. Door de treffer tegen AC Milan staat de teller alweer op 21, waarvan 17 in de Serie A. De veelscorende spits moet alleen Lazio-topschutter Ciro Immobile (25) en Cristiano Ronaldo (20) voor zich dulden op de topscorerslijst. Laatstgenoemde staat op 1 maart tegenover de eerzuchtige Lukaku, die Inter de eerste landstitel in tien jaar tijd wil bezorgen.