Bayern en Arsenal gaan vechten om topdoelwit

Vanaf juni heeft Kalidou Koulibaly een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro bij Napoli. De verdediger, die nog tot medio 2023 vastligt in Napels, staat op de radar van diverse Engelse clubs, waaronder Manchester United. (Daily Mirror)

Beide clubs azen op topdoelwit Dayot Upamecano, de verdediger die bij RB Leipzig beschikt over een contract tot medio 2021.