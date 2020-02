‘Man City ziet ideale opvolger van Agüero en is bereid topbedrag te betalen’

Manchester City zou in Erling Braut Haaland de ideale opvolger zien van Sergio Agüero. 90min weet te melden dat de grootmacht in de negentienjarige spits een toekomstig wereldster ziet en de club hem graag naar Engeland wil halen. Naar verluidt is Haaland door een afkoopclausule voor circa 75 miljoen euro op te halen bij Borussia Dortmund.

De 31-jarige Agüero ligt officieel nog tot de zomer van 2021 vast bij de Engelse topclub, maar volgens de berichtgeving in Engeland mag de Argentijn zelf bepalen wanneer hij de deur achter zich dichttrekt in het Etihad Stadium. De routinier heeft sinds zijn komst in 2011 dermate veel betekend voor de club dat de leiding van City heeft bepaald dat Agüero zelf zijn toekomst mag uitstippelen.

Guardiola: 'Sergio Aguero is één van de beste Premier League-spelers ooit'

De huidige nummer twee van de Premier League ziet in Haaland de langdurige opvolger van Agüero en is bereid diep in de buidel te tasten. De jonge aanvaller, die afgelopen transferperiode Red Bull Salzburg inruilde voor Dortmund, maakt een verpletterende indruk in Duitsland en staat inmiddels bij iedere Europese grootmacht op het lijstje. Mogelijk heeft City een streepje voor bij de gewilde Noor.

De topclub uit Manchester staat namelijk in contact met vader annex zaakwaarnemer Alf-Inge Haaland, die tussen 2000 en 2003 actief was bij the Citizens. De club hoopt dat de goede relatie met het kamp van Haaland kan resulteren in een transfer. Naast Haaland zou ook Mauro Icardi, die dit seizoen door Internazionale wordt verhuurd aan Paris Saint-Germain, als optie worden gezien.

De top van City zou inmiddels weinig vertrouwen meer hebben in Gabriel Jesus. Naar verluidt staat men zelfs open voor een verkoop van de 22-jarige Braziliaan als er een marktconform bedrag op tafel komt. De 39-voudig international ligt nog tot de zomer van 2023 vast en heeft tot op heden 133 wedstrijden gespeeld voor de topclub, met 61 goals en 25 assists als resultaat.