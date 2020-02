‘Klote voor De Vrij, maar normaal gesproken spelen Van Dijk en De Ligt’

Vanwege de storm Ciara was er zondag geen programma in de Eredivisie. Jan Boskamp moest hierdoor als voetballiefhebber noodgedwongen uitwijken naar buitenlandse wedstrijden. De trainer in ruste heeft genoten van Frenkie de Jong bij Barcelona, terwijl ook Stefan de Vrij en Memphis Depay complimenten ontvangen van Boskamp.

"Hij was top! Dat is hij eigenlijk al weken, maar hij heeft de pech dat Sergio Busquets op zijn plaats staat", vertelt Boskamp over De Jong op verzoek van VTBL. "En Busquets is één van de beste van de wereld op die positie." De 2-3 zege op Real Betis kwam precies op tijd voor Barcelona. "Dit had de tweede nederlaag op rij voor Barcelona kunnen zijn. Ze komen ook twee keer op achterstand, maar als je dan ziet hoe ze reageren... En hoe Frenkie diep ging en Lionel Messi de bal panklaar voor hem neerlegde. Heerlijk!"

Boskamp zag de trefzekere Stefan de Vrij excelleren in de 4-2 overwinning van Internazionale op buurman AC Milan. "Met Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en hem hebben we drie toppers die centraal achterin kunnen spelen bij het Nederlands elftal." De oud-trainer van onder meer Anderlecht denkt in dat kader alvast na over het EK. "Misschien kiest Ronald Koeman wel voor drie centrale verdedigers, in een 5-3-2 systeem. Zoals onder Louis van Gaal tijdens het WK van 2014. Koeman heeft dat eerder gedaan, ook bij Feyenoord."

"Het zal van de tegenstanders afhangen of Oranje met vier of vijf verdedigers gaat voetballen", aldus Boskamp, die niet optimistisch is over de speelkansen voor De Vrij bij Oranje. "Het is klote voor Stef, maar normaal gesproken spelen Van Dijk en De Ligt. Alleen: als je overeind blijft in de Serie A, en ook nog gaat scoren voor Inter, dan doe je het toch niet slecht."

Het herstel van Memphis Depay zorgt voor verbazing bij Boskamp. "Ik zie filmpjes van hem voorbij komen dat hij weer van alles aan het doen is. Hij is gedreven om het EK te halen en wil dat aan de buitenwereld laten zien. Hij heeft in ieder geval karakter. Zijn instelling is fantastisch." Boskamp hoopt dat Depay op tijd fit is voor het EK. "Natuurlijk vraag ik me af of dat allemaal wel kan, zo snel al na een kruisbandblessure. Ik snap zijn club Olympique Lyon ook, want zij betalen hem. Maar je kunt het beestje niet veranderen."