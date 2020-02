Verbazing om ‘hetze’ Gary Neville: ‘Iedereen lijkt een hekel aan je te hebben’

Jordan Pickford ging zaterdag opzichtig in de fout in de thuiswedstrijd van Everton tegen Crystal Palace (3-1). De doelman van the Toffees dook over een houdbaar schot van Christian Benteke heen, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan. Pickford is het helemaal zat dat hij stelselmatig zeer kritisch wordt benaderd door onder meer oud-speler Gary Neville.

"De pers en iedereen is daar mee bezig", verzucht Pickford in gesprek met The Independent. "Bekende namen ook, neem bijvoorbeeld Gary Neville. Ze zijn erop uit om spelers van het Engelse elftal te bekritiseren. Iedereen wordt de maat genomen. Daarentegen ontvangen sommige spelers veel vaker complimenten dan anderen. Zo gaat dat als je international van Engeland bent."

"Iedereen lijkt een hekel aan je te hebben", vervolgt Pickford zijn betoog. "Ik probeer het van me af te zetten. Ik heb geleerd om ermee om te gaan." De sluitpost van the Three Lions snapt niet waarom hij als speler van Everton zo vijandig wordt benaderd. "Als speler van Engeland ben je een held, maar als clubspeler wil iedereen je neersabelen. Daar laat ik me niet door van de wijs brengen, maar het is wel ontzettend vervelend."

Pickford probeert zijn fout bij de treffer van Benteke te verklaren. "Mijn voet bleef staan en ik kon mijn been niet genoeg strekken. Zoiets gebeurt helaas, maar gelukkig ben ik sterk op mentaal vlak. Het is zonder meer teleurstellend, al heeft dat geen invloed op mijn functioneren. Er zullen altijd twijfels zijn, maar ik laat wekelijks zien waar ik toe in staat ben als keeper."