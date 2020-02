Joël Veltman ondergaat operatie en staat maanden aan de kant

Ajax moet het de komende tijd doen zonder Joël Veltman. De verdediger raakte in de met 1-0 gewonnen topper tegen PSV geblesseerd aan zijn knie en moet worden geopereerd, zo meldt Ajax maandagochtend via de officiële kanalen. De Amsterdammers verwachten dat Veltman ongeveer twee maanden aan de kant staat.

Veltman viel op 2 februari na 31 minuten met knieklachten uit tegen PSV. 'Nadien volgde uitgebreider onderzoek en is besloten de rechterknie te opereren', zo klinkt het. Door de kwetsuur mist de centrale verdediger annex back de ontmoetingen met Getafe in de Europa League. Ook zal Veltman onder andere de wedstrijden tegen AZ (1 maart) en Feyenoord (22 maart) gaan missen.

Ten Hag: 'Arbitrale fouten bepalen tot nu toe grotendeels ons seizoen'

De verdediger is niet de enige speler die in de lappenmand zit. De laatste tijd kampten David Neres, Zakaria Labyad en Hakim Ziyech met blessures, maar laatstgenoemde lijkt op de weg terug. Tijdens het duel met PSV vielen ook Ryan Babel en Quincy Promes uit. De schade bij Babel viel mee, maar Promes moet nog wel enkele weken toekijken met een hamstringblessure.

Deze blessure is niet de eerste ernstige kwetsuur voor Veltman. Zo stond de verdediger in 2018 ook al voor langere tijd aan de kant met een knieblessure. Het wegvallen van Veltman valt samen met de terugkeer van Daley Blind. De centrale verdediger kampte de voorbije tijd met een ontstoken hartspier, maar is inmiddels hersteld.