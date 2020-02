Amrabat verbaast Nederlanders: ‘Dit niveau haal ik al een tijdje’

Sofyan Amrabat maakte zaterdag tegen Juventus veel indruk. De middenvelder van Hellas Verona werd na de 2-1 zege op de landskampioen bedolven onder complimenten in de Italiaanse pers, tot vreugde van Amrabat zelf. In gesprek met De Telegraaf wil de ex-speler van FC Utrecht en Feyenoord echter niet spreken van 'de perfecte wedstrijd'.

"Ik heb wel nog betere duels gespeeld. En de perfecte wedstrijd bestaat volgens mij niet, omdat er altijd ruimte voor verbetering is. Maar tegen Juve waren mijn passes vanaf het begin goed en ik won mijn eerste duels. Dan gaat het op een gegeven moment op de automatische piloot", zegt Amrabat, die het mooi vond om te winnen van wereldster Cristiano Ronaldo.

De middenvelder vindt de 35-jarige Portugees nog altijd de beste speler ter wereld. "Als je ook ziet hoe hij die 0-1 weer maakte, dan is dat pure klasse. Hij is een machine en ik heb veel respect voor hem", aldus Amrabat, die komende zomer de transfer naar Fiorentina gaat maken. De Marokkaans international heeft veel positieve reacties kregen na de bekendmaking van de deal.

"Heel positief. Net als op mijn spel tegen Juventus. Iedereen in Nederland is nogal verbaasd. Deze wedstrijd was live te zien op Ziggo Sport, dus konden de mensen me eindelijk weer eens goed beoordelen. Velen dachten dat ik ver boven mijn kunnen speelde, maar dit niveau haal ik al een tijdje", aldus Amrabat, die naast Ronaldo ook Matthijs de Ligt als tegenstander had.

"Ik heb hem voor de wedstrijd even gesproken, maar daarna niet meer, omdat wij de zege met onze supporters aan het vieren waren en hij begrijpelijkerwijs snel naar de kleedkamer was", besluit Amrabat. Hellas Verona staat na de zege zesde in de Serie A, terwijl nummer twee Juventus dit weekend is gepasseerd door Internazionale, dat met 4-2 won van AC Milan.