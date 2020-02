Juventus wil flink gaan verdienen aan Aaron Ramsey

Paris Saint-Germain blijft geïnteresseerd in Danny Rose. De Franse club gaat de door Tottenham Hotspur verhuurde linksback de komende wedstrijden van Newcastle United bekijken. (The Sun)

Hoewel hij regelmatig speelt, is hij niet gevrijwaard van blessures en kan de club flink verdienen aan de transfervrij aangetrokken middenvelder.

Everton heeft het gemunt op de jonge spits Joe Gelhardt van Wigan Athletic. Ook Manchester United en Liverpool hebben interesse in 'de nieuwe Wayne Rooney'. (The Sun)