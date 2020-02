Forse kritiek op ‘onvolwassen’ Sergiño Dest: ‘Hij deed het in zijn luiertje’

Hugo Borst vindt het hoogst opmerkelijk dat Bayern München van zins is om Sergiño Dest van Ajax over te nemen. Hoewel de journalist zijn meningen doorgaans met veel cynisme onderbouwt, uit hij in zijn column in het Algemeen Dagblad toch forse en persoonlijke kritiek op de negentienjarige verdediger annex Amerikaans A-international. Zo is hij blij dat het duel tussen FC Utrecht en Ajax vanwege de storm Ciara werd afgelast. “Het is niet verantwoord om Sergiño Dest met windkracht acht te laten spelen.”

“Met zijn één meter en 38 centimeter en 42 kilo zou dat jochie de Galgenwaard uit waaien, richting Duitsland”, stelt Borst, die vertrouwen heeft in het koopmanschap van directeur voetbalzaken Marc Overmars. “Maar ik zou uitkijken dat ze bij Bayern München tot het inzicht komen dat Dest eerst nog naar de crèche moet. En wat zegt het over de moed van de nieuwbakken Amerikaanse international dat hij het tijdens het trainingskamp in Qatar van angst in zijn luiertje deed en terug wilde naar mammie in Nederland?”

“De transfermarkt is overspannen. Twintig of dertig miljoen voor een onvolwassen voetballer als Dest, dat is krankzinnig. Wat is Denzel Dumfries dan niet waard?” Borst noemt de verdediger van PSV ‘een innovatieve uitvoering van stampend buigzaam beton’ en wijst op zijn tien treffers in anderhalf jaar bij de Eindhovenaren. “En hij kan zoveel meer. Hij is gezien door buitenlandse topclubs, inclusief zijn beperkingen. Maar als hij een keer ruzie met de bal heeft, vergeef je hem. Omdat-ie zo'n fijne gozert is, zo’n inspirerende man.

“Denzels ziel is gescreend: een krijger met een leeuwenhart. Goudeerlijk en loyaal. Mino Raiola kan ze deze zomer weer handig tegen elkaar uitspelen. Wat wordt het? Manchester United, Juventus of worden ze bij Bayern wakker? Met hun Dest. Hahahaha.” Overmars hanteerde eerder een vraagprijs van dertig miljoen euro voor de tiener, terwijl Bayern aanvankelijk niet verder wilde gaan dan twintig miljoen euro. De Telegraaf verwacht dat de clubs elkaars handen zullen schudden bij een bedrag van 26 miljoen euro. Het contract van Dest met Ajax loopt medio 2022 ten einde.