Italiaanse media loven ‘titano’ Stefan de Vrij: ‘Dit blijft je leven lang bij’

Stefan de Vrij had zondagavond een belangrijk aandeel in de 4-2 overwinning van Internazionale op AC Milan in de Serie A. Inter stond bij rust mede door een goal van voormalig Nerazzurro Zlatan Ibrahimovic met 0-2 achter, maar zorgde in de tweede helft voor een complete ommekeer. In de zeventigste minuut zorgde De Vrij bij een corner met een knappe kopbal in de verre hoek voor de belangrijke 3-2. In de extra tijd bepaalde Romelu Lukaku de eindstand in de Derby della Madonnina.

“Op een dergelijk moment komt er veel emotie vrij”, blikte De Vrij na afloop terug op zijn tweede doelpunt van het seizoen. “Deze momenten blijven je natuurlijk een leven lang bij. Scoren in de derby en die wedstrijd dan ook nog winnen, dat maakt unieke gevoelens in je los. Deze overwinning geeft veel voldoening, al weten we dat er ruimte is voor verbetering. Voor rust speelden we slecht en stonden we terecht achter, maar we hebben op karakter gewonnen. Op naar de volgende wedstrijd.”

De titelstrijd is spannender dan ooit, daar regerend landskampioen Juventus zaterdagavond een verrassende nederlaag bij Hellas Verona leed. Inter en Juventus hebben evenveel punten, 54, terwijl Lazio slechts een punt minder heeft: 53. “Het staat allemaal erg dicht bij elkaar en wij moeten ervoor zorgen dat we blijven winnen. We gaan voor nu gewoon door naar de volgende wedstrijd voor de beker, want de Coppa Italia is ook ons doel”, verwees hij naar de komende halve finale-wedstrijden tegen Napoli.

De media in Italië zijn lovend over de verrichtingen van De Vrij tegen AC Milan en het regent dan ook lofuitingen aan het adres van de Oranje-international. Il Messagero geeft de hoogste beoordeling bij Inter, een zeven, aan zowel De Vrij als Marcelo Brozovic. “De Vrij is de juiste man om Inter overeind te houden”, zo schrijft men. Bij de Italiaanse editie van Goal moet de Nederlander het hoogste cijfer met Nicolò Barella delen, een 7,5. “Hij speelde een vrijwel perfecte wedstrijd. In een allesbehalve briljante avond van zijn collega-verdedigers in de eerste helft was De Vrij de enige die zichzelf kon redden en de reddende engel in een paar delicate situaties was.”

Voor La Gazzetta dello Sport was De Vrij de man van de wedstrijd: hij krijgt met een acht de allerhoogste beoordeling aan de kant van het team van Antonio Conte. Dat is ook het cijfer wat de Italiaanse editie van Eurosport geeft. “De enige van de drie verdedigers van Inter die bij de les was, zelfs in de eerste helft. Hij maakte een schitterend doelpunt. De Vrij is een fundamentele voetballer voor Inter. Hij was de eerste die de gebreken van AC Milan bloot wilde leggen en slaagde daar ook in.” FOX Sports Italia noemt De Vrij ‘een titaan’ en deelt een 7,5 uit. “Hij had geen schuld aan de tegendoelpunten. Het was wederom een sublieme prestatie van de Nederlander, de beste verdediger van Inter. Met zijn platinumdoelpunt leidde hij Inter naar de gedeelde koppositie.”