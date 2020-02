Denzel Dumfries legt eindelijk keuze voor ‘grote’ Mino Raiola uit

Denzel Dumfries ‘verdedigt’ zijn keuze om zijn belangen door Mino Raiola te laten behartigen. De rechtsback van PSV en het Nederlands elftal stapte net als ploeggenoot Mohamed Ihattaren onlangs over naar de Italiaanse Nederlander, die al jaren de bij PSV ontslagen Mark van Bommel tot zijn cliënten rekent. Dumfries en Van Bommel onderhouden een goede relatie, maar de back benadrukt dat het een niet het ander betekent.

Na het ontslag van Van Bommel werd beweerd dat de oefenmeester en Raiola ‘elkaar helpen en samen optrekken tegen PSV’. Van Bommel zou immers ‘vol rancune’ zitten, zo gaf Arno Vermeulen van de NOS recent te kennen. Dat zou ook de keuzes van Ihattaren en Dumfries voor Raiola verklaren. “Het staat helemaal los van wat er geschreven wordt”, zegt Dumfries maandag echter in gesprek met De Telegraaf. “Het is een persoonlijke afweging. Volgens mij is Raiola een grote zaakwaarnemer, toch?”

“Ik denk niet dat er bij ons jongens zijn die mensen hiermee een hak willen zetten. Dit is voor eenieder een persoonlijke keuze en bij ons geen issue”, benadrukte Dumfries. Raiola behartigt ook de belangen van Donyell Malen en Pablo Rosario en de door PSV aan Anderlecht verhuurde Derrick Luckassen behoort ook tot zijn 'stal’. Hij zou zich ook recent hebben gemengd in ‘het spel over de toekomst van Steven Bergwijn’, zo schreef het Algemeen Dagblad recent. Fulco van Kooperen begeleidde afgelopen maand uiteindelijk gewoon de transactie van de aanvaller naar Tottenham Hotspur.

De suggestie dat een overstap naar Raiola kwaad bloed zou zetten bij PSV, wordt door De Telegraaf ‘op voorhand merkwaardig’ genoemd. De Eindhovenaren onderhouden immers al jaren een goede band met Raiola. De zaakwaarnemer heeft in het verleden tal van deals gesloten met PSV. Een half jaar geleden sloot hij een uitstekende deal met Napoli inzake Hirving Lozano en eerder begeleidde hij onder meer de verkopen van Luciano Narsingh, Stanislav Manolev, Héctor Moreno en Ola Toivonen.