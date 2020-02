Valentijn Driessen verwacht ‘grote schoonmaak’: ‘Er gaan koppen rollen’

PSV boekte zaterdag ten koste van Willem II (3-0) de eerste overwinning van het nieuwe kalenderjaar en hoopt de weg omhoog in te zetten, na eliminatie in Europa, de TOTO KNVB Beker én zeer waarschijnlijk in de strijd om de landstitel. Valentijn Driessen noemt de streekderby ‘het definitieve failliet van het aankoopbeleid van John de Jong in de zomer van 2019’. Bruma, Timo Baumgartl en Olivier Boscagli, Ritsu Doan en Konstantinos Mitroglou houden inmiddels de bank warm bij de Eindhovense club.

Driessen wijst erop dat Ernest Faber de kans groot acht dat hij zijn basiselftal van zaterdag intact houdt komend weekeinde tegen ADO Den Haag heel groot omdat die elf meer kwaliteit hebben dan alle andere selectiespelers. “Na twee maanden aan het roer als tijdelijk hoofdcoach is de conclusie van Faber dus dat de vijf ’versterkingen’ niet goed genoeg zijn voor het eerste van PSV. Een regelrechte aanklacht aan het adres van De Jong als hoofdverantwoordelijke voor spelersbeleid”, benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf maandag in zijn column.

“Fabers handelswijze betekent een enorme kapitaalvernietiging want PSV betaalde ongeveer 32 miljoen euro voor het door De Jong gescoute en door Van Bommel gewilde en geaccepteerde spelersmateriaal.” Driessen vraagt zich openlijk af of De Jong in het verleden als hoofdscout van PSV daadwerkelijk zo goed functioneerde als in Eindhoven werd beweerd ‘getuige zijn vijf misperen’. “Van iemand met zo’n scoutingsachtergrond en kennis van de markt en voetbaltalent verwacht je toch geen vijf falende ’aanwinsten’ op rij?”

Driessen benadrukt dat directeur Toon Gerbrands en de raad van commissarissen met Hans van Breukelen als voetbalafgevaardigde in het belang van PSV geen ruimte voor emotie moeten tonen als het functioneren van De Jong tegen het licht wordt gehouden. “Handhaving van de huidige constructie is een ’op hoop van zegen’ beleidsvoering. Alleen als er iemand naast of boven De Jong komt, is er toekomstperspectief voor hem als technisch beleidsvoerder.”

De journalist verwacht dat de volledige selectie en organisatie rond het eerste elftal bij PSV scherp zal worden geanalyseerd. “Het staat vast dat daaruit een grote schoonmaak volgt waarbij koppen gaan rollen. Van Bommel en zijn assistenten Jürgen Dirkx en Reinier Robbemond zullen samen met een aantal miskopen niet de enige slachtoffers blijven van dit dramatische seizoen bij PSV. Gerbrands zelf blijft buiten schot omdat hij een langjarig positief trackrecord kan overleggen”, besluit Driessen.