‘De vraag is wie de grote winnaar wordt bij een transfer van Sergiño Dest’

Ajax en Bayern München naderen elkaar over een transfersom voor Sergiño Dest, maar de vraag is of de negentienjarige rechtsback al klaar is voor een dergelijke overstap. Raymond Victoria was zelf achttien jaar toen hij in 1991 van Feyenoord naar Beieren ging. Mede door een buitenlandersregeling kwam hij alleen maar tot oefenduels voor het eerste en was hij vooral actief voor het tweede, maar hij zou Dest zeker aanraden om de transfer te overwegen.

“De belangrijkste afweging die Dest nu moet maken, is of hij kans heeft om te gaan spelen bij Bayern”, vertelt Victoria maandag in De Telegraaf. “Wat voor plannen heeft de club met hem? Met wie moet hij gaan concurreren? Als dat er goed uitziet, dan is het wel een mooie kans. Het is wel Europese top natuurlijk en je weet niet of je ooit nog zo’n kans krijgt.” Soren Lerby maakte in 1983 de overstap maakte van Ajax naar Bayern. Hij werd verrast door het nieuws over Dest. “Ik vind dit geen voor de hand liggende transfer”, zegt de zaakwaarnemer. “Er moet iets zijn wat wij van de buitenkant niet zien.”

“Ajax hoeft namelijk niet te verkopen. Wil Dest zijn contract niet verlengen? Wil hij na één seizoen bij Ajax 1 een te hoog salaris? Of heeft Ajax toch zijn twijfels?”, vraagt Lerby zich openlijk af, ook al verlengde de Amerikaans international enkele maanden geleden zijn contract met Ajax tot medio 2022. “Ik denk echt dat het bij deze transfer de vraag is wie de grote winnaar wordt. Bayern verkocht ooit Toni Kroos voor 25 miljoen euro en hij won met Real Madrid drie keer de Champions League… Zeg het maar.”

Bayern is al langer op zoek naar een extra rechtsback, daar Joshua Kimmich en Benjamin Pavard door trainer Hans-Dieter Flick op andere posities worden ingezet. De regerend landskampioen van Duitsland haalde derhalve afgelopen maand Álvaro Odriozola van Real Madrid op huurbasis. “Dat ze bij Dest uitkomen verbaast me wel, omdat hij nog geen vaste basisspeler bij Ajax is en Bayern normaal pas iemand weghaalt als hij zich al jaren heeft bewezen. Het is namelijk geen club waar je de tijd krijgt om je te ontwikkelen. In München moet hij er direct staan”, stelt Lerby.

“Misschien zeggen we over een paar seizoenen wel dat Bayern zijn potentie ge-wel-dig heeft ingeschat.” Voormalig Oranje-international Jan Wouters gaat ervan uit dat zijn voormalig werkgever zijn huiswerk goed heeft gedaan, maar benadrukt dat dát voor Dest geen garanties biedt. “Is hij er klaar voor? Dest speelt pas net in het eerste elftal en is niet eens een vaste basisspeler. Vanuit sportief oogpunt zou het voor hem verstandiger zijn om eerst bij Ajax te laten zien dat je constant kunt presteren om vervolgens pas de stap omhoog te maken. Al snap ik dat een aanbod van Bayern ook financieel heel aanlokkelijk is.”