‘Raar moment’ bevreemdt Frenkie de Jong: ‘Ik wil niet voor controverse zorgen'

Frenkie de Jong speelde zondagavond mogelijk zijn beste wedstrijd voor Barcelona. De middenvelder nam de eerste van de drie treffers in het uitduel met Real Betis (2-3 winst) voor zijn rekening en viel op door meer risico in zijn spel te leggen én meer de aanval te kiezen. Na afloop erkende de Nederlander dat hij een goed gevoel heeft overgehouden aan zijn verrichtingen in het Benito Villamarin. “Ik denk dat het een van mijn beste wedstrijden was. In de voorgaande wedstrijden had ik het niet makkelijk.”

“Het was heel belangrijk om hier te winnen en het is ook niet makkelijk geweest”, benadrukte De Jong in gesprek met diverse Spaanse media. “Maar we hadden hier uiteindelijk ook met een ruimer verschil kunnen winnen.” De Jong vond het nogal raar dat Messi, die alle treffers van de Catalanen voorbereidde, in de slotfase geen strafschop kreeg. De vedette werd in het strafschopgebied zichtbaar door Marc Bartra vastgehouden. “Dat was toch duidelijk een strafschop. Hij werd vastgehouden en ook nog eens geduwd. Het was een raar moment. Tegen Athletic Club werd ik geduwd en was het zeker een penalty. En vandaag had Messi een strafschop moeten krijgen en gebeurde het ook niet."

"Ik wil niet voor controverse jegens de scheidsrechters zorgen. Het is geen kritiek, het is gewoon wat ik denk", benadrukte hij. “Of het mijn beste wedstrijd was? Het is niet aan mij om dat te zeggen. Ik denk dat ik goed heb gespeeld, maar ik denk dat ik de komende wedstrijden ook goed of beter kan spelen.” De wisselwerking met Messi leidde de fraaie gelijkmaker in. “Het is makkelijk om met Messi aan je zijde te spelen. De ballen die hij verstuurt… Het is niet dat ik een speciale connectie met Messi heb, maar hij geeft gewoon geweldige passes in de ruimte.”

Door de overwinning blijft de achterstand van Barcelona op Real Madrid, dat zondag met 1-4 van Osasuna won, drie punten bedragen. Over drie weken staat de Clásico in het Santiago Bernabéu op het programma. “We moesten per se winnen. We blijven op drie punten van Real Madrid en die achterstand kunnen we daar wegpoetsen. We geven elkaar weinig toe, dat is vooral voor de supporters een mooie strijd.” De zege in Sevilla volgt drie dagen na de eliminatie in de Copa del Rey. “Dat was zwaar. Het was in de laatste minuut en we speelden goed. Ik denk dat we meer verdienden, maar we moeten naar de toekomst kijken. De competities waar we nog inzitten zijn ontzettend belangrijk.”

Barcelona speelt tot aan het duel in de hoofdstad nog drie duels. Komend weekeinde wacht een thuiswedstrijd tegen Getafe, dat de laatste vier competitieduels in winst heeft omgezet én niet één tegendoelpunt om de oren kreeg. De club uit de voorstad van Madrid staat derde, op zeven punten van de Catalanen. Op 22 februari treedt Barcelona opnieuw in eigen huis aan, als Eibar de tegenstander is. Het team van Quique Setién speelt drie dagen later het eerste duel met Napoli, in het Stadio San Paolo, in de achtste finales van de Champions League.