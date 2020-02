Ibrahimovic sneert na verloren stadsderby: ‘Ik had meer van ze verwacht’

Zlatan Ibrahimovic stal zondagavond met een doelpunt en een assist de show namens AC Milan in de stadsderby tegen Internazionale, maar de 38-jarige vedette kon uiteindelijk niet voorkomen dat i Nerazzurri met de drie punten aan de haal gingen (4-2). Nadat AC Milan halverwege nog leidde met 0-2, wist Inter de wedstrijd in de tweede helft alsnog volledig te kantelen. Ibrahimovic is ondanks de comeback van Inter niet bepaald onder de indruk van zijn voormalige werkgever.

De Zweedse aanvaller stipt na afloop voor de camera van Sky Italia aan dat Inter in de eerste 45 minuten niet thuisgaf. Dat resulteerde halverwege in een 0-2 voorsprong voor AC Milan, door doelpunten van Ante Rebic en Ibrahimovic zelf. "Onze eerste helft was praktisch perfect. Ik had meer verwacht van Inter, ze oogden niet als een team dat het verdient om tweede te staan in de Serie A", zegt Ibrahimovic, die wel toegeeft dat Inter na rust een veel betere indruk maakte.

Via Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Stefan de Vrij en Romelu Lukaku liep Inter in het tweede bedrijf uiteindelijk weg bij zijn buurman. Het elftal van trainer Antonio Conte komt door de zege samen met Juventus aan kop in Italië: beide teams hebben na 23 speelrondes 54 punten. Voor AC Milan duurt de ellende voort: 32 punten na 23 speelrondes zijn vooralsnog goed voor slechts een tiende plaats voor i Rossoneri.

"Het is moeilijk om uit te leggen wat er vanavond precies gebeurt is", vervolgt Ibrahimovic. "In de rust vertelden we tegen elkaar dat de eerste vijftien minuten van de tweede helft cruciaal zouden zijn. In die fase incasseerden we echter twee doelpunten. We stopten met voetballen en het team stopte met geloven. We stopten met drukzetten en lieten de bal niet voldoende rondgaan. Vanaf de gelijkmaker ging alles verkeerd. Ik denk dat het vooral te maken heeft met ervaring, want je moet begrijpen hoe het is om een wedstrijd te controleren zodra je met 2-0 voor komt te staan."