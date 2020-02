Eigen goal bij overwinning van PSG op Olympique Lyon gaat wereld over

Paris Saint-Germain heeft zondagavond in de Ligue 1 enigszins met moeite van Olympique Lyon gewonnen. Het team van trainer Thomas Tuchel verkwanselde een 3-0 voorsprong tegen les Gones en stapte uiteindelijk met een 4-2 zege van het veld. Door de zege bedraagt de voorsprong van de Parijzenaars op nummer twee Olympique Marseille, dat zaterdag met 1-0 van Toulouse won, weer twaalf punten.

Het team van Tuchel legde in de eerste helft de basis voor de overwinning. PSG ging met een zeer verdiende 2-0 voorsprong de rust in en eigenlijk mocht Olympique Lyon zich in de rust nog gelukkig prijzen dat men nog enigszins in de wedstrijd zat. Na een kwartier spelen voorkwam Anthony Lopes met een goede redding dat Kylian Mbappé de score opende, maar acht minuten later was het alsnog raak. Di Maria drong vanaf de rechterkant het strafschopgebied binnen en schoot de bal uiteindelijk in de korte hoek achter Lopes: 1-0.

Mauro Icardi leek tien minuten voor rust met een heerlijk wippertje voor de 2-0 te zorgen, maar hij stond buitenspel na het voorbereidende werk van Di Maria. De tweede treffer van de Parijzenaars volgde niet veel later, toen Mbappé een voorzet van Icardi vanaf rechts kunstig over de uitkomende Lopes werkte. Lyon, met Kenny Tete aanvankelijk op de bank, kreeg op slag van rust nog een doelpunt van Mbappé om de oren, maar Icardi stond buitenspel alvorens hij de Fransman met een heerlijke hakbal bediende.

Het zelfvertrouwen van Lyon leek twee minuten na de hervatting opnieuw een flinke knauw te krijgen. Julian Draxler zette de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied tot twee keer toe voor, waarna Fernando Marçal bij de laatste keer de bal snoeihard in het dak van zijn eigen doel joeg: 3-0. Toch kwam Lyon nog goed terug in de wedstrijd, al maakte Marçal dat niet volledig mee: hij werd vervangen door Tete. Martin Terrier schoot in de 52e minuut de 3-1 binnen, waarbij Keylor Navas er niet goed uitzag, en na een uur spelen rondde Moussa Dembélé een counteraanval af, op aangeven van invaller Karl Toko Ekambi.

In het laatste half uur kon het duel in het Parc des Princes nog alle kanten op. Dembélé miste een opgelegde kans op de 3-3, een doelpunt van Mbappé werd wegens buitenspel afgekeurd en de jonge Fransman mikte de bal een minuut later op de bovenkant van de lat. Edinson Cavani viel een kwartier voor tijd in voor Icardi en bepaalde niet veel later het slotakkoord: Di Maria behield het overzicht in het strafschopgebied en legde de bal panklaar voor de Uruguayaan.