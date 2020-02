Stefan de Vrij goud waard in stadsderby na historische comeback

Internazionale heeft de Derby della Madonnina tegen AC Milan zondagavond winnend afgesloten. Na 45 minuten spelen ging Milan rusten met een 2-0 voorsprong en leek Zlatan Ibrahimovic de man van de avond te worden. Echter, na rust kantelde de wedstrijd volledig en won het team van Antonio Conte met 2-4. Stefan de Vrij maakte de belangrijke 2-3, waarna Romelu Lukaku in blessuretijd de eindstand bepaalde.

Internazionale moest het zondagavond doen zonder de geschorste Lautaro Martínez, terwijl de winterse versterkingen Christian Eriksen en Victor Moses op de bank begonnen. Met bondscoach Ronald Koeman op de tribuna had Antonio Conte een basisplaats ingeruimd voor Stefan de Vrij. De Oranje-international kon na veertig minuten spelen het openingsdoelpunt niet voorkomen. Een diepe pass van Samu Castillejo bereikte het hoofd van Ibrahimovic, die in de lucht te sterk was voor Diego Godín. De routinier legde de bal klaar voor Ante Rebic: 1-0. De voorsprong was niet onverdiend te noemen. Eerder in de wedstrijd had Hakan Calhanoglu al de paal geraakt met een afstandschot.

Inter had wat speldenprikjes uitgedeeld in het eerste bedrijf, maar niet meer dan dat. Milan was de meest dreigende partij en kwam op slag van rust zelfs op een 0-2 voorsprong. Bij een hoekschop dook Ibrahimovic op bij de tweede paal en drukte hij de bal met het hoofd tegen de touwen. Net als bij het eerste doelpunt leek doelman Daniele Padelli niet helemaal vrijuit te gaan. Inter was nog wel gewaarschuwd voor de 38-jarige Ibrahimovic, want in zeven voorgaande Serie A-wedstrijden scoorde hij vijf keer tegen zijn oude club.

Internazionale leek dood en begraven na de goal van Ibrahimovic, maar kwam als herboren uit de kleedkamer. Na een donderspeech van Conte werd de aanval meer gezocht dan in de eerste helft en dat leverde al snel succes op. Vijf minuten na rust was het Marcelo Brozovic die met een knappe volle voor de aansluitingstreffer tekende. Milan was nog niet bekomen van de 1-2, toen ook de 2-2 op het scorebord kwam. Na voorbereidend werk van Alexis Sánchez dook Matias Vecino op voor doelman Gianluigi Donnarumma en trok hij de stand gelijk.

AC Milan leek het even kwijt en moest zich beperken tot verdedigen. Inter rook bloed en wilde meer. Dat kreeg het uiteindelijk ook via De Vrij. Met nog twintig minuten op de klok kopte de Nederlandse verdediger binnen vanuit een hoekschop van Antonio Candreva. De Vrij kwam goed voor zijn directe tegenstander en kopte raak in de verre hoek. De comeback was compleet, maar het duel was nog niet gespeeld. Eriksen was inmiddels binnen de lijnen gekomen en hij tekende bijna voor de 2-4. Tien minuten voor tijd schoot hij een vrije trap buiten het bereik van Donnarumma op de lat.

In de slotfase zocht Milan naar de gelijkmaker. Inter ontsnapte toen Milan Skriniar Ibrahimovic naar de grond werkte in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Fabio Maresca zag er geen strafschop in. Vlak voor tijd kreeg Ibrahimovic nog een enorme kans op de 3-3. Hij sprong hoger dan Skriniar en kopte op de paal. Het bleek een dure misser, want in blessuretijd werd het 2-4 door Lukaku. Hij liet het Giuseppe Meazza ontploffen door met het hoofd te scoren. Door de overwinning komt Inter in punten op gelijke hoogte met Juventus. Milan had bij een zege de zesde plaats ingenomen, maar blijft nu tiende.