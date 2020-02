Erik ten Hag verdedigt miskoop Ajax: ‘Zei je dat ook toen hij kwam, Jack?’

Het verbaast Willem Vissers dat er betrekkelijk weinig ophef is over de vermeende miskopen die Ajax recentelijk heeft gedaan. De journalist van de Volkskrant gaat zondagavond bij het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport in discussie met trainer Erik ten Hag van de Amsterdammers en wijst onder meer op de matige prestaties van Edson Álvarez en Razvan Marin tot dusver.

"Jullie hebben ongeveer dertig miljoen euro (in feite circa 27,5 miljoen euro, red.) uitgegeven aan twee spelers: Álvarez en Marin. Die twee spelen eigenlijk helemaal niet", merkt Vissers op. Ten Hag moet enigszins lachen om de opmerking van de journalist. "Dat is mooi hè. Als je jeugd opstelt, dan moeten de aankopen spelen. En als de aankopen spelen, dan moet de jeugd vaker spelen. We hebben een selectie en de spelers zijn goed. Uiteindelijk moet je geduld hebben",, aldus de Ajax-trainer, die recentelijk jeugdexponenten als Carel Eiting en Ryan Gravenberch op het middenveld de voorkeur gaf boven Álvarez en Marin.

"Bij elke club in de wereld zou het zo zijn dat als je zoveel geld hebt uitgegeven aan spelers die niet spelen, dat dat grote ophef zou veroorzaken", reageert Vissers, die onder meer wijst op het aantrekken van Marcos Senesi door Feyenoord, afgelopen zomer voor ongeveer zeven miljoen euro. De Argentijnse verdediger beleefde na zijn komst van San Lorenzo een moeizaam begin in Rotterdam en dat kwam de clubleiding van Feyenoord vervolgens op bakken met kritiek te staan. Het verbaast Visser dat de technische leiding van Ajax als het ware buiten schot blijft, nu onder anderen Álvarez en Marin teleurstellen. "Het is wel opmerkelijk rustig. Niemand heeft het bijvoorbeeld meer over Lisandro Magallán, maar hij heeft gewoon tien miljoen gekost", zegt Vissers.

Tafelheer Jack van Gelder kan zich wat betreft Magallán vinden in de woorden van Vissers. De verdediger werd ongeveer een jaar geleden voor negen miljoen euro door Ajax opgepikt bij Boca Juniors, maar is inmiddels op huurbasis alweer vertrokken naar Deportivo Alavés. De kans dat Ajax alsnog plezier zal hebben aan Magallán, lijkt dan ook klein. "Van Magallán begrijp ik überhaupt niet dat hij gekocht is. Wij kijken weleens op Wyscout en dat soort systemen: toen ik de beelden van Magallán bekeek begreep ik totáál niet waarom dat ooit een speler was voor Ajax. Hij speelde iedere bal naar de verkeerde kleur", aldus Van Gelder.

"Zei je dat ook toen hij kwam, Jack?", vraagt Ten Hag zich hardop af. Van Gelder garandeert de oefenmeester dat hij al vóór de komst van Magallán naar Amsterdam weinig vertrouwen had in de Argentijnse verdediger. Toch verdedigt Ten Hag de miskoop van Ajax. "k weet gewoon: 50 procent van de aankopen mislukt, bij elke club in de wereld. Als er een paar slagen, dan moet je de handen gewoon vouwen. Zo zit het gewoon in elkaar. Het is niet zo makkelijk om een speler te halen, soms heb je voltreffer." De Ajax-trainer wijst in dat kader bijvoorbeeld op Lisandro Martínez. "Hij doet het buitengewoon goed. Ik geloof in alle spelers in de selectie, maar zeker bij Ajax moet je spelers de tijd geven om te wennen aan de filosofie, want het gaat toch om een hele specifieke speelstijl", besluit Ten Hag.