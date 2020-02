Sevilla geeft voorsprong volledig uit handen na invalbeurt Luuk de Jong

Sevilla heeft de sportieve dip ook zondagavond geen halt kunnen toeroepen. Het team van Julen Lopetegui leek bij Celta de Vigo op weg om een kleine overwinning te boeken, maar verliet Balaidos uiteindelijk met een 2-1 nederlaag. Een hard gelag voor de zuiderlingen, die door tweedeklasser Mirandés uit de Copa del Rey werden gekegeld en vorige week ook tegen Deportivo Alavés (1-1) niet tot winst kwamen. Door de nederlaag blijft Sevilla vijfde met 39 punten; dat zijn er slechts twee minder dan nummer drie Getafe, maar ook maar twee meer dan nummer zeven Valencia.

Celta begon sterker aan de wedstrijd en kreeg via Iago Aspas en Fedor Smolov twee goede kansen op een openingsdoelpunt, maar wonder boven wonder hield Tomas Vaclik zijn doel schoon. Sevilla werd vervolgens ook dreigender en twee minuten na een goede redding van Vaclik op een schot van Brais Méndez verscheen de 0-1 op het scorebord. Na een lange bal van Sergi Gómez ging Lucas Olaza de fout in en werkte Youssef En-Nesyri, die de voorkeur boven Luuk de Jong kreeg, de bal over Rubén Blanco heen.

De thuisploeg rechtte de rug en ging naarstig op zoek naar een gelijkmaker. Vaclik hield Sevilla echter met enkele fraaie reddingen op de been, terwijl Rubén Blanco tot tweemaal toe een zeker doelpunt van En-Nesyri voorkwam. In de tweede helft nam Celta, dat tot zondag al sinds 6 oktober geen enkel LaLiga-duel meer in eigen huis had gewonnen, het meeste initiatief, maar pogingen van Smolov en Pione Sisto boden geen soelaas.

De Jong maakte twintig minuten voor tijd zijn entree, als vervanger van En-Nesyri, maar het sorteerde allerminst het door Lopetegui gewenste effect. Zes minuten later tekende Aspas na een heerlijke bal van Rafinha namelijk voor de verdiende gelijkmaker van de Galiciërs en in de negentigste minuut gaf Sevilla het duel definitief uit handen. Sisto kreeg alle ruimte van Jesús Navas aan de linkerkant en schoot de bal via de paal in de verste hoek: 2-1. Celta verlaat de laatste plaats en staat nu zeventiende.