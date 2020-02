Lazio verbreekt clubrecord en nadert Juventus tot op een punt

Lazio heeft zondagavond optimaal geprofiteerd van de verrassende nederlaag van Juventus. De koploper van de Serie A ging zaterdagavond met 2-1 onderuit op bezoek bij Hellas Verona, terwijl Lazio een dag later geen fout maakte tegen Parma. Door een 0-1 overwinning op Parma komt Lazio op 53 punten, slechts een punt minder dan de koploper uit Turijn.

Lazio was in de competitie al 23 wedstrijden op rij ongeslagen en zondagavond werd een nieuw record gevestigd door de Romeinen, doordat ook wedstrijd nummer 24 niet werd verloren. In een eerste helft met weinig kansen was het Lazio dat op voorsprong kwam. De bezoekers hadden zich al een aantal keer voor het doel van keeper Simone Colombi gemeld toen Felipe Caicedo voor de 0-1 tekende. Na goed voorbereidend werk van Luis Alberto kwam de bal via Ciro Immobile terecht voor de voeten van Caicedo. Hij bedacht zich geen moment en knalde de bal van dichtbij onhoudbaar binnen.

In de tweede helft kroop de thuisploeg wat meer uit zijn schulp. Voetballend waren beide ploegen in evenwicht en Parma kreeg diverse mogelijkheden om de stand op het scorebord gelijk te trekken. Nadat Parma een grote kans liet liggen, slaagde aan de andere kant ook Immobile er niet in om te scoren. De tijd tikte weg in het voordeel van Lazio. In de slotfase zocht Parma wanhopig naar de gelijkmaker. Dejan Kulusevski was er in blessuretijd nog dichtbij met een afstandschot, dat uiteindelijk over ging. Lazio hield stand en mag zich nu gaan opmaken voor de kraker van volgende week zondag tegen Internazionale.