RB Leipzig levert unieke seizoensprestatie tegen Bayern München

De topper tussen Bayern München en RB Leipzig heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. De nummers een en twee van de Bundesliga hielden elkaar in de Allianz Arena op een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Door de remise blijft Bayern de dans leiden, met één punt meer dan Leipzig: 43 om 42. Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach volgen met 39 punten, al hebben die Fohlen nog een thuisduel met 1. FC Köln tegoed. Dat duel werd vandaag wegens Sabine, zoals de storm in Duitsland heet, afgelast.

Bayern domineerde in de openingsfase en bereikte met gemak het strafschopgebied van RB Leipzig, waar Angeliño in de basis stond. Echt grote kansen kreeg het team van Hansi Flick echter niet. Na een kwartier spelen wonnen de bezoekers meer persoonlijke duels en kwam de ploeg van Julian Nagelsmann ook ietwat beter in de wedstrijd, al werd de meeste strijd op het middenveld uitgevochten en eindigde der Rekordmeister de eerste helft met liefst 71 procent balbezit.

Het overwicht van Bayern voor rust kon niet in doelpunten uitgedrukt worden. Pas vijf minuten voor rust had de regerend landskampioen een goede kans op de 1-0. Na goed voorbereidend werk van Thomas Müller richting de tweede paal voorkwam Dayot Upamecano met zijn voet dat Robert Lewandowski de 1-0 kon maken. RB Leipzig kon aanvallend niets betekenen: de bezoekers kregen slechts één corner (zeven voor Bayern) en ondernamen maar twee doelpogingen (zeven van Bayern).

Slechts 24 seconden na de hervatting kreeg Leipzig plots de beste kans van de wedstrijd. Jerome Boateng blokkeerde een schot van Tyler Adams, waarna de bal voor de voeten van Marcel Sabitzer terechtkwam. De Oostenrijker had werkelijk de hoek voor het uitkiezen, maar schoot het leer over het doel van Manuel Neuer. Luttele minuten later had Werner de 0-1 op zijn schoen, maar dit keer was het David Alaba die geen medewerking verleende. Niet veel later dacht Bayern een penalty te krijgen, na een overtreding van Upamecano op Lewandowski, maar de VAR attendeerde de arbiter op buitenspel van de Pool.

Het duel ging zodoende op en neer, met een beter Leipzig, zonder uit balans te raken. Daar was Werner zonder meer schuldig aan. Na dik een uur spelen zette Christopher Nkunku de bal vanaf links voor op de vrijstaande aanvaller, die het leer onbeholpen naast het doel van Neuer mikte. Tien minuten voor het einde had Leon Goretzka de wedstrijd kunnen beslissen, maar Peter Gulacsi keerde het schot met zijn vingertoppen. RB Leipzig is de eerste club die dit seizoen in een Bundesliga-, beker- of Champions League-duel geen enkel doelpunt van Bayern om de oren krijgt. Het is voor die Rote Bullen ook het eerste punt ooit in de Allianz Arena.