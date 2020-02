Setién grijpt flink in bij Barcelona en lijkt Frenkie de Jong plezier te doen

Quique Setién gooit het middenveld van Barcelona zondagavond opnieuw om. De trainer van de Catalaanse grootmacht kiest voor het uitduel met zijn voormalige werkgever Real Betis voor een middenlinie bestaande uit Sergio Busquets, Arturo Vidal en Frenkie de Jong. Afgelopen donderdag werden Busquets en De Jong in de met 1-0 verloren bekerwedstrijd tegen Athletic Club nog bijgestaan door Ivan Rakitic. In totaal heeft Setién vier wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van dat duel.

De rentree van Vidal in de basis lijkt goed nieuws voor De Jong. De international van het Nederlands elftal stond tegen Athletic Club telkens zeer hoog op het veld en kwam daardoor maar niet in zijn spel, constateerden diverse Spaanse media. De kans bestaat dat die rol vanavond tegen Real Betis vertolkt zal worden door Vidal, waardoor De Jong meer gecontroleerd op het middenveld zal komen te spelen.

Setién heeft ook achterin moeten puzzelen. Gerard Piqué is geschorst, waardoor Samuel Umiti centraal naast Clément Lenglet in de defensie staat. De rechtsbackpositie wordt opnieuw ingevuld door Nélson Semedo, maar aan de linkerkant van de verdediging speelt Júnior Firpo, die net als Setién een verleden heeft bij Real Betis, in plaats van Jordi Alba. Voorin keert Antoine Griezmann terug in de basis, hetgeen ten koste van Ansu Fati gaat.

Barcelona kan zich vanavond in het Benito Villamarín eigenlijk geen puntverlies veroorloven. De Catalanen hielden slechts twee punten over aan de laatste drie competitiewedstrijden op vreemde bodem en bovendien heeft koploper en titelrivaal Real Madrid inmiddels een gat van zes punten geslagen. De Koninklijke won eerder vanavond met 1-4 bij Osasuna en kan de zware uitwedstrijd van Barcelona zodoende in een zetel gaan bekijken.

Opstelling Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez, Aleñá, Canales; Fekir, Borja Iglesias

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Júnior Firpo; Busquets, De Jong, Vidal; Sergi Roberto, Messi, Griezmann

Reserves Barcelona: Iñaki Peña, Rakitic, Arthur, Jordi Alba, Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo