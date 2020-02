Arbitrage ‘mist’ brute tackle Sergio Ramos: ‘VAR niet meer geloofwaardig'

Sergio Ramos is zondag in de wedstrijd tegen Osasuna ontsnapt aan een rode kaart. De aanvoerder van Real Madrid had een grove tackle in huis op Rubén Garcia en werd daar niet voor bestraft. Voormalig topscheidsrechter Eduardo Iturralde González vindt dat de arbitrage een grote fout heeft gemaakt door de Spaanse verdediger niet met rood van het veld te sturen.

Real Madrid won de wedstrijd met 1-4, mede door een doelpunt van Ramos. De mandekker tekende vlak voor rust met het hoofd voor de 1-2, maar volgens Iturralde González had hij toen al niet meer op het veld mogen staan. Scheidsrechter Jesús Gil Manzano liet Ramos onbestraft en ook de VAR zag geen aanleiding om in te grijpen. Onbegrijpelijk, zo laat de oud-arbiter weten aan Cadena SER.

“De VAR moet bij dit incident van Ramos ingrijpen en hem van het veld sturen”, aldus Iturralde González tegenover het radiostation. “Het is een tackle op de enkel die een rode kaart waard is. De VAR verliest steeds meer zijn geloofwaardigheid. Het is niet te begrijpen dat er hier niet wordt ingegrepen.”

Mede door een doelpunt van Ramos won Real Madrid uiteindelijk met ruime cijfers. De verdediger is sinds zondag de eerste speler ooit die zeventien kalenderjaren op rij minimaal een doelpunt in LaLiga heeft gemaakt. Door de overwinning verstevigt De Koninklijke de koppositie in de Spaanse competitie en is de voorsprong op achtervolger Barcelona zes punten. De Catalanen komen zondagavond nog in actie tegen Real Betis.