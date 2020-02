Sergio Ramos grijpt hoofdrol bij Real Madrid met grove tackle en doelpunt

Real Madrid heeft zondagmiddag een zakelijke overwinning geboekt in LaLiga. De koploper won het uitduel met middenmoter Osasuna met 1-4, nadat de thuisploeg nog wel brutaal de leiding had genomen. Sergio Ramos vertolkte een hoofdrol: de aanvoerder van Real Madrid kwam halverwege de eerste helft goed weg na een venijnige tackle en nam even later de belangrijke 1-2 voor zijn rekening. Real Madrid heeft met de overwinning de druk bij titelconcurrent Barcelona gelegd: het verschil op de ranglijst bedraagt nu zes punten; Barça speelt later vanuit nog de lastige uitwedstrijd tegen Real Betis.

Real Madrid begon ronduit dramatisch aan de wedstrijd en werd in de openingsfase overrompeld door een brutaal spelend Osasuna. José Manuel Arnáiz had de thuisploeg al binnen vijf minuten tot tweemaal toe op voorsprong kunnen brengen, maar de aanvaller had het vizier niet op scherp staan. Osasuna bleef echter fanatiek de aanval zoeken en wist in de veertiende minuut alsnog verdiend op voorsprong te komen. Rubén García had een uitdraaiende hoekschop in huis, waarna Unai Garcia knap raak kopte: 1-0.

Osasuna bleef aanvankelijk eenvoudig op de been na de openingstreffer, maar gaande de eerste helft kwam Real Madrid toch iets beter in zijn spel. Dat resulteerde na ruim een halfuur voetballen in de gelijkmaker van Isco. De begaafde middenvelder volleerde vanbinnen de zestien fraai raak, nadat een poging van Gareth Bale in eerste instantie nog was gesmoord door een verdediger van Osasuna. Het elftal van Zinédine Zidane pakte daarna door en wist nog voor rust op een 1-2 voorsprong te komen. Casemiro kopte de bal uit een hoekschop terug richting de eerste paal, waarna Sergio Ramos van dichtbij kon scoren.

Ramos belandde zo als doelpuntenmaker op het scorebord, maar eerder in de eerste helft had hij op een andere manier de aandacht op zich gevestigd gekregen. De verdediger van Real Madrid plaatste bij een tackle zijn noppen vol op de enkel van Iñigo Pérez, maar arbiter Jesús Gil Manzano had de charge niet waargenomen en ook de videoscheidrechter (VAR) besloot niet in te grijpen. Real Madrid kon zo dankzij Ramos gaan rusten met een nipte voorsprong, maar Osasuna weigerde zich over te geven.

Het elftal van trainer Jagoba Arrasate verweerde zich namelijk ook na de onderbreking kranig en had al vroeg in de tweede helft weer langszij kunnen komen. Thibaut Courtois leek geklopt na een inzet van Arnáiz, maar de doelman van Real Madrid werd vlak voor de doellijn gered door Casemiro. Real Madrid speelde ondertussen weinig klaar na rust, maar in de absolute slotfase volgde toch de definitieve beslissing in de wedstrijd via Lucas Vázquez. De invaller werd op rechts vrijgespeeld door Karim Benzema en schoot vervolgens raak in de verre hoek. De eveneens ingevallen Luka Jovic pikte in de blessuretijd ook nog zijn treffer mee: hij schoot verwoestend raak na een assist van Fede Valverde.