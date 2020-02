De Boer lovend: ‘Hij heeft absoluut de kwaliteiten om voor Ajax te spelen’

Ronald de Boer speelde enkele jaren bij Rangers FC en volgt de Schotse topclub nog steeds op de voet. De oud-middenvelder van the Gers zag Ianis Hagi afgelopen woensdag een geslaagd debuut afleveren, want de huurling tekende tegen Hibernian voor de winnende treffer. De Boer heeft hoge verwachtingen van Hagi, die tot het einde van het seizoen is verhuurd door Racing Genk.

Volgens de Boer zou Hagi een echte aanwinst zijn voor Ajax. Toevallig was de Amsterdamse club vorig jaar zomer al in de markt voor de jonge middenvelder. "Hij heeft absoluut het vermogen en de kwaliteiten om voor Ajax te spelen", vertelt de voormalige Ajacied in een interview met The Herald. "Hij zal uitgroeien tot een ongelooflijke belangrijke speler voor Rangers. Ze hadden namelijk echt een gebrek aan creativiteit en ik denk dat Hagi juist veel creativiteit met zich meebrengt. Dat zal het elftal echt helpen."

De Boer zag Hagi veel goede dingen doen bij zijn debuut voor Rangers FC. "Hij speelde op de rechterflank, in wat ik de Messi-rol noem. Hagi trok vanaf rechts veel naar binnen en speelde dus eigenlijk meer vanaf de nummer tien-positie. Dat deed hij erg goed, zeker als je bedenkt dat het pas zijn eerste basisplaats was." De Boer ziet Hagi als een zeer veelzijdige speler. "Ik vind het knap dat hij compleet tweebenig is, daarnaast was de afronding bij zijn doelpunt geweldig. Het was zeker geen gemakkelijke kans en er stond al veel druk op hem, maar hij rondde het heel goed af."

In de optiek van De Boer is ook Ajax goed bezig wat betreft jonge spelers. "Er komt een exceptionele groep talenten aan bij Ajax", benadrukt de oud-speler. "Een aantal spelers is écht ongelooflijk goed. Ik heb laatst gesprekken gevoerd met enkele spelers die van de Onder-19 naar Jong Ajax of Ajax 1 gaan. Dat is fantastisch voor hen", aldus De Boer, die lijkt te doelen op onder meer Naci Ünüvar en Sontje Hansen, die dit seizoen veel indruk maken bij Jong Ajax. Er volgt echter ook een waarschuwing. "Talent is slechts één ding. Je hebt meer dan alleen talent nodig om het tot basisspeler in het eerste elftal te schoppen en te excelleren."