Grote woede in Spanje om ‘racistische’ behandeling Kubo door eigen trainer

In Spanje is zondagmiddag ophef ontstaan rondom Takefusa Kubo. De achttienjarige Japanner wordt dit seizoen door Real Madrid verhuurd aan Real Mallorca en mocht vanmiddag als invaller opdraven in de competitiewedstrijd tegen Espanyol (1-0 nederlaag). De manier waarop Kubo echter duidelijk werd gemaakt dat hij zich moest gaan opmaken voor zijn invalbeurt, is nu onderwerp van gesprek in Spanje.

Kubo moest vanmiddag aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol in het uitduel van Real Mallorca met Espanyol. De talentvolle vleugelspeler kreeg in de tweede helft de opdracht om zich warm te gaan lopen en mocht zich na dik een uur voetballen ook daadwerkelijk gaan opmaken voor een invalbeurt. Kubo werd daar echter op opmerkelijke wijze toe geïnstrueerd.

Op videobeelden is te zien hoe de conditietrainer van Real Mallorca, Dani Pastor, Kubo maant om zijn warming-up snel te staken en zich op te gaan maken voor zijn invalbeurt. Pastor maakt met twee wijsvingers ogenschijnlijk spleetogen, hetgeen vooral door Aziaten als beledigend en mogelijk zelfs racistisch opgevat zou kunnen worden.

Real Mallorca heeft nog niet gereageerd op het incident, maar op onder meer social media is de woede en verontwaardiging groot om de actie van Pastor. Kubo wist Real Mallorca in zijn invalbeurt overigens niet te behoeden voor een nederlaag: Raúl de Tomás hielp Espanyol met een doelpunt in de 58ste minuut aan drie zwaarbevochten punten.