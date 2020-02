Bruggink lyrisch over ‘beste spits ter wereld’: ‘Waanzinnig mooi om te zien’

Arnold Bruggink is diep onder de indruk van Robert Lewandowski. De Poolse aanvaller van Bayern München is in zijn ogen de beste spits ter wereld. Bruggink is van mening dat er geen completere spits aan is te wijzen dan de 31-jarige aanvalsleider van de Duitse grootmacht.

Lewandowski maakte vorig seizoen 22 doelpunten in de Bundesliga en heeft dat aantal in de competitie nu al bereikt. Hij was deze jaargang in de groepsfase van de Champions League al tien keer trefzeker. “Ik ben zo’n waanzinnige fan van Lewandowski”, zegt Bruggink zondag bij FOX Sports in aanloop naar de kraker in de Bundesliga tussen koploper Bayern München en achtervolger RB Leipzig om 18.00 uur.

“Ik vind het zo knap wat hij doet”, vervolgt Bruggink over de spits die sinds 2014 het shirt van Bayern draagt en daarvoor zijn goals voor Borussia Dortmund maakte. “Hij is zo’n complete spits, want hij beheerst echt alles. Hij heeft overzicht, kan schieten en scoren. Hij voelt zo goed aan waar de bal gaat vallen en kan het altijd uitvoeren. Hij is echt de beste spits ter wereld, vind ik. Ik vind het waanzinnig mooi om te zien.”

Waar Lewandowski aan de lopende band scoort namens Bayern, zijn de ogen bij Leipzig gericht op Timo Werner. De 23-jarige Duitse spits maakte dit seizoen al twintig goals in de Duitse competitie. “Hij is met zijn gevaar een beetje de hoop van Leipzig. Ik vind dat hij wat ongepolijster is. Werner is meer een jongen die ook vanaf de linkerkant kan spelen en in een systeem met twee spitsen. Hij is megasnel en ook een beetje de hoop van Duitsland straks op het EK.”