Napoli lijdt pijnlijke thuisnederlaag; Gastón Pereiro baalt bij debuut

Napoli heeft zondagmiddag in eigen huis een nederlaag geleden tegen Lecce in de Serie A. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso was de favoriet bij het treffen met de laagvlieger, maar de bezoekers konden verrassend met drie punten huiswaarts keren: 2-3. Tegelijkertijd won Genoa met 1-0 van het Cagliari van de debuterende Gastón Pereiro, terwijl Brescia met 1-1 gelijkspeelde tegen Udinese.

Napoli - Lecce 2-3

Gianluca Lapadula bleek een ware plaag voor Napoli. De aanvaller maakte halverwege de eerste helft de eerste treffer namens Lecce en was na de thee verantwoordelijk voor de 1-2. Tussendoor had Arek Milik zijn ploeg op gelijke hoogte gebracht doordat zijn poging via de lat achter de lijn belandde. Gattuso probeerde met het inbrengen van onder anderen Hirving Lozano het tij te keren, maar uiteindelijk bleef Napoli met lege handen achter. Tien minuten voor tijd maakte Marco Mancosu met een geweldige vrije trap er 1-3 van en even later verzorgde José Callejón het slotakkoord: 2-3.

Genoa - Cagliari 1-0

Genoa, met Lasse Schöne in de basis, wist zondagmiddag de drie punten te pakken. Vlak voor rust was Goran Pandev verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd, aangezien zijn schot annex voorzet door niemand getoucheerd werd en binnenzeilde. Meteen in de tweede helft moest Schöne met een blessure naar de kant. Bij Cagliari mocht Pereiro een kwartier voor tijd invallen, maar de Uruguayaan kon bij zijn debuut niet voorkomen dat zijn ploeg een nederlaag moest incasseren.

Overige duels:

Brescia - Udinese 1-1

SPAL - Sassuolo 1-2