Tribuneklant Zivkovic ziet Aké en Bournemouth pas in slotfase capituleren

Nathan Aké heeft met Bournemouth zondagmiddag een nederlaag geleden in de uitwedstrijd tegen Sheffield United (2-1). De Nederlandse verdediger stond negentig minuten binnen de lijnen op Bramall Lane. Van Richairo Zivkovic werd gezegd dat hij tegen the Cherries zijn debuut zou kunnen maken. Manager Chris Wilder nam de aanvaller echter niet op in de wedstrijdselectie van de Premier League-sensatie.

Bournemouth kende nog wel een behoorlijke voortvarende start in Sheffield. Na dertien minuten spelen knalde de alerte Callum Wilson de bal van binnen het strafschopgebied tegen de touwen. Sheffield United moest even bijkomen van de tegenvaller en het duurde ook tot de blessuretijd van de eerste helft voordat de ploeg van Wilder op gelijke hoogte kwam. Uit een hoekschop kwam de bal uiteindelijk terecht bij Billy Sharp, die in de rechterbenedenhoek raak schoot.

Sheffield United ging na rust op jacht naar de voorsprong, al hield het stugge Bournemouth lang stand. Wilder greep na een uur spelen in door Sander Berge naar de kant te halen, met John Lundstram als zijn vervanger. Daarnaast kwam Lys Mousset een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor doelpuntenmaker Sharp. Het bleek een gouden greep, want de invallers zorgden zes minuten voor het eindsignaal voor de winst. Lundstram tekende op aangeven van Mousset voor de bevrijdende treffer van Sheffield United, dat naar de vijfde plaats in de Premier League stijgt.