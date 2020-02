Gewisselde Eljero Elia loopt koppositie mis met Medipol Basaksehir

Medipol Basaksehir is er zondagmiddag niet in geslaagd om de koppositie in te nemen in de Turkse Süper Lig. De bezoekers stonden tegen lijstaanvoerder Sivasspor met 0-1 voor, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Hierdoor blijft de achterstand van Basaksehir op Sivasspor twee punten (42 om 40 punten). Beide titelkandidaten hebben 21 competitiewedstrijden gespeeld.

Basaksehir nam halverwege de tweede helft de leiding op het veld van de koploper. Demba Ba kon van dichtbij binnentikken na een goede aanval van de bezoekende formatie. Vier minuten later werd collega-aanvaller Eljero Elia naar de kant gehaald. Fredrik Gulbrandsen loste de Nederlander af in de voorhoede van Basaksehir. Tien minuten voor het einde werd de virtuele koppositie alsnog weggeven. Mustapha Yatabaré kopte onberispelijk raak op aangeven van de net ingevallen Paul Papp.