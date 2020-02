Isak vertolkt drie dagen na stunt tegen Real Madrid wederom hoofdrol

Alexander Isak heeft zondagmiddag wederom een hoofdrol vervuld bij Real Sociedad. De Zweedse aanvaller tekende in de tweede helft als invaller voor een zeer fraaie assist en de winnende treffer in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club. (2-1). Martin Ödegaard ontbrak overigens bij de winnende formatie wegens een blessure. Door de driepunter op eigen veld stijgt Sociedad naar de zesde plaats in LaLiga.

Isak, die donderdag in de Spaanse beker nog twee doelpunten produceerde tegen Real Madrid (3-4), kwam drie dagen later pas na 55 minuten spelen binnen de lijnen. De ex-aanvaller van Willem II was tien minuten na zijn entree gelijk al belangrijk voor de thuisclub. Met een fraaie actie stelde hij Portu in staat om van dichtbij de openingstreffer aan te tekenen. De vreugde was echter van korte duur bij Sociedad, want slechts zes minuten later produceerde Iñaki Williams met een bekeken schot de gelijkmaker.

Isak had echter de smaak te pakken, met het winnende doelpunt als resultaat in de 83ste minuut. Zijn keiharde schot van binnen het strafschopgebied vloog door het midden het doel in, tot grote vreugde van de Sociedad-aanhang. Het werd nog erger voor Athletic Club, want in de slotminuut ontving Iker Muniain een rode kaart voor een keiharde overtreding op Mikel Oyarzabal.