‘Juventus wil na 30 miljoen euro voor Emre Can wederom cashen’

Juventus denkt er serieus over na om Aaron Ramsey na dit seizoen alweer van de hand te doen, zo weet Tuttosport zondag te melden. De middenvelder kwam vorig jaar transfervrij over van Arsenal, maar beleeft vanwege verschillende blessures een tegenvallend eerste seizoen bij La Vecchia Signora. Het contract van Ramsey in Turijn loopt nog ruim drie jaar door.

Juventus nam Ramsey bijna een jaar geleden gratis over, maar moest nog wel bijna vier miljoen euro overmaken naar het management van de middenvelder uit Wales. De Welshman kwam tot dusver tot negentien wedstrijden in het shirt van de Italiaanse grootmacht. Een vaste plaats op het middenveld behoort echter niet tot de mogelijkheden. Ramsey kwam zaterdag als invaller binnen de lijnen in de verloren uitwedstrijd tegen Hellas Verona. (2-1).

Tuttosport maakt niet bekend of Juventus al aanbiedingen heeft binnengekregen voor Ramsey. Ook is niet bekend wat de minimale vraagprijs zou moeten zijn voor de van Arsenal overgekomen middenvelder. Trainer Maurizio Sarri kiest voor de middenlinie doorgaans voor Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic en Adrien Rabiot, waardoor Ramsey veroordeeld is tot een plaats op de reservebank.

Ramsey kan de tweede speler worden die voor een fraai bedrag wordt verkocht door Juventus. In de slotfase van de afgelopen transferperiode werd Emre Can voor dertig miljoen euro opgehaald door Borussia Dortmund. Laatstgenoemde had bij Juventus geen uitzicht op speeltijd en was zelfs niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League.