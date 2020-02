Storm Ciara houdt ook huis in Engeland: thuisduel Manchester City geschrapt

De storm Ciara heeft ook gevolgen voor wedstrijden in het buitenland. De thuiswedstrijd van Manchester City tegen West Ham United is namelijk geschrapt, zo melden beide clubs zondagmiddag via de officiële kanalen. Het eerste fluitsignaal in het Etihad Stadium zou om 17.30 uur klinken, maar vanwege de zware omstandigheden is daar enkele uren voor de aftrap een streep door gezet.

Een nieuwe datum voor het treffen tussen Manchester City en West Ham is nog niet gepland. Aankomend weekeinde zou een optie kunnen zijn, daar beide ploegen vanwege de korte winterstop in de Premier League vrij zijn. Het andere duel van zondagmiddag, tussen Sheffield United en Bournemouth, gaat vooralsnog wel door. Beide ploegen beginnen om 15.00 uur aan het duel op Bramall Lane.

De afgelasting komt voor manager Josep Guardiola op een vervelend moment. Manchester City heeft de komende weken namelijk een behoorlijk zwaar programma. Naast de nodige competitieduels is er een tweeluik met Real Madrid in de achtste finale van de Champions League. Tevens spelen the Citizens op 1 maart in de finale van de EFL Cup tegen Aston Villa.