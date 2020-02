Optreden na Ajax-uit valt slecht: ‘Ik had Ihattaren daar nooit neergezet’

Mohamed Ihattaren was vorige week na de 1-0 nederlaag van PSV tegen Ajax opvallend kritisch op zijn ploeggenoten. De aanvallende middenvelder stoorde zich eraan dat de spelers van PSV op trainingen goed presteerden, maar dat daar in wedstrijden doorgaans weinig van terug te zien was. Volgens Arnold Bruggink moet Ihattaren zich niet op een dergelijke manier uiten over de sportieve prestaties van PSV. Daarnaast moet de Eindhovense club hem tegen zichzelf in bescherming nemen, zo oordeelt de oud-aanvaller.

"Ik had Ihattaren nooit voor de camera neergezet", stelt de analist in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Die verantwoordelijkheid is te groot gezien zijn leeftijd (zeventien jaar, red.). Zo gaat hij zich ook gedragen in het veld." Bruggink geeft Ihattaren terloops advies mee. "Hij moet eerst de basisdingen weer goed doen, in plaats van alles geforceerd doen. Over sommige spelers zeggen dat ze de bal niet willen hebben, dat helpt niet."

Bruggink is daarentegen wél tevreden over Ricardo Rodríguez, die zaterdag tegen Willem II debuteerde voor PSV. "Hij coacht meteens de andere jongens en doet de dingen simpel. PSV moet wennen dat er na Angeliño weer een speler is die een voorzet geeft. Hij kende totaal geen spanning, dat is mooi om te zien. Ik heb van hem genoten, daar gaat PSV als persoonlijkheid heel veel aan hebben", aldus de voormalige PSV’er. "Ik stuurde een bericht naar iemand: ‘Ik denk niet dat Rodríguez hoeft te douchen vandaag'."

Ook Ryan Thomas, die tegen Willem II trefzeker was als aanvallende middenvelder, krijgt complimenten. "Hij doet heel veel op inzicht. Thomas is fysiek niet de sterkste, maar staat altijd op de goede plek. Hij kan de plek van Pablo Rosario overnemen." Bruggink is over laatstgenoemde absoluut niet te spreken. "Die was echt heel slecht tegen Willem II, die is het helemaal kwijt op dit moment. Hij is heel erg onzeker, het publiek keert zich ook tegen hem. Thomas gaat zeker op die positie terechtkomen."