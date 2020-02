‘Mourinho wil Nederlander na degradatie tegen ‘cut-price’ aantrekken’

Nathan Aké geniet niet voor de eerste keer interesse van Tottenham Hotspur. Engelse media maken zondag melding van de belangstelling van José Mourinho voor de 24-jarige Nederlander, die met Bournemouth tegen degradatie uit de Premier League strijdt. Afdaling naar de Championship lijkt vrijwel zeker een transfer naar een andere club te betekenen.

Volgens de laatste berichten hopen Tottenham en Mourinho dat Aké bij eventuele degradatie van Bournemouth tegen een cut-price is aan te trekken. De huidige overeenkomst van de voormalig jeugdspeler van Feyenoord met the Cherries loopt medio 2022 ten einde en de clubleiding hanteerde tot dusver de hoofdprijs van 55 miljoen euro. Met een jaarsalaris van dik twee miljoen euro zou Aké, ook gezien zijn marktwaarde, zonder meer een van voetballers zijn die bij degradatie op de transferlijst wordt geplaatst.

Mourinho ziet in Aké een geschikte vervanger van Jan Vertonghen, die over een aflopende verbintenis beschikt. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de Belgisch international na dit seizoen nog voor the Spurs uitkomt. Mourinho en Aké zijn geen onbekenden van elkaar: de twee leerden elkaar al bij Chelsea kennen. In West-Londen kwam hij als jongeling echter niet in de plannen van de Portugees voor.

Na verhuurperiodes aan Reading, Watford en Bournemouth was het laatstgenoemde club die in 2017 voor ruim twintig miljoen euro definitief zakendeed met Chelsea. Het team van Eddie Howe neemt momenteel een zestiende plek in de Premier League in en staat slechts twee punten boven de rode streep. De laatste duels met Brighton & Hove Albion (3-1) en Aston Villa (2-1) werden in winst omgezet, na vijf nederlagen en een remise in de zes voorgaande competitiewedstrijden.