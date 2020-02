Sofyan Amrabat imponeert tegen Juventus: ‘Als hij de stofzuiger aanzet…’

Hellas Verona toonde ook zaterdagavond tegen Juventus de uitstekende vorm van de laatste weken. Het team van Ivan Juric was drie dagen na het midweekse inhaalduel met Lazio (0-0) met 2-1 te sterk voor de regerend landskampioen en is nu al acht Serie A-speeldagen op rij ongeslagen. De club uit Verona neemt een verdienstelijke zesde plaats in. Sofyan Amrabat, die terug was van een schorsing, was een van de uitblinkers aan de kant van i Gialloblù en dat ontging de media in Italië allerminst.

“Als hij de stofzuiger aanzet, is het moeilijk om de bal niet kwijt te raken. En de manier waarop hij passes verstuurt, is ook van kwaliteit”, beaamt Corriere della Sera. De krant deelt de Marokkaans international een zeven uit. Dat is ook het cijfer wat de ex-speler van FC Utrecht en Feyenoord bij het populaire Fantacalcio krijgt. Daar worden zijn verrichtingen als ‘uitmuntend’ omschreven. TuttoJuve deelt Amrabat een 6,5 uit; alleen Marash Kumbulla, Matteo Pessina en Fabio Borini scoorden hoger (een 7).

De Italiaanse editie van Eurosport looft het spel van Amrabat, die qua beoordeling alleen Kumbulla voorrang moet verlenen: 7,5 om 8. “Duidelijke ideeën, fysieke kracht en persoonlijkheid. Hij weet altijd wat hij moet doen als hij de bal aan zijn voeten heeft”, zo klinkt het. “Hij domineerde op het middenveld, dit was een geweldige test. Altijd in het hart van het spel.” Bij Goal Italia krijgt alleen Fabio Borini (7,5) een hogere beoordeling dan Amrabat, Kumbulla, Davide Faraoni en Darko Lazovic (allen een 7).

Calcio Mercato springt zuinig om met de cijfers en geeft Borini met een zeven de hoogste beoordeling. Voor Amrabat, die vanaf komend seizoen het tenue van Fiorentina om de schouders draagt, zit er niet meer in dan een 6,5. “Samen met Miguel Veloso was hij de heerser van het middenveld. Hij liep goed de gaten dicht wanneer Juventus druk zette, vooraf vanaf de kant van Juan Cuadrado.” FOX Sports Italia geeft Amrabat een 7; alleen Kumbulla scoorde hoger met een 7,5.

Hellas, dat een week geleden ook een 1-1 gelijkspel bij AC Milan afdwong, droomt van plaatsing voor Europees voetbal. De huidige zes plaats is goed voor een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League, maar de concurrentie is groot. Terwijl nummer vier Atalanta ‘maar’ acht punten meer heeft, bedraagt de voorsprong van Hellas op nummer elf Napoli slechts vier punten. De Napolitanen hebben ook nog een duel minder gespeeld.