Italiaanse media loven De Ligt: ‘Hij was de beste verdediger van Juventus’

Juventus leed zaterdagavond in de Serie A een verrassende nederlaag bij Hellas Verona. Het team vam trainer Maurizio Sarri leek dankzij een fraai doelpunt van Cristiano Ronaldo op weg naar een minimale overwinning, maar in het laatste kwartier zorgden Fabio Borini en Giampaolo Pazzini ervoor dat de drie punten in het Stadio Marc’Antonio Bentegodi bleven: 2-1. De media in Italië kijken uiteraard met een kritisch oog naar de defensie van Juventus, maar Matthijs de Ligt ontspringt de dans en krijgt juist lovende woorden over zich heen.

“De Ligt bereidt zich voor op de terugkeer van Giorgio Chiellini met wederom een solide wedstrijd: het zal moeilijk zijn om zijn plaats in te nemen”, zo voorziet Corriere della Sera, die de Nederlander een zes geeft en onvoldoendes uitdeelt aan Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Gonzalo Higuaín (allen een 5) én Miralem Pjanic (een 4,5). Bij Fantacalcio krijgt De Ligt, ‘hij was drukbezet’, eveneens een zes. Ook bij TuttoJuve, dat eveneens tot een zes komt, valt het op dat De Ligt voortdurend in de weer was. “Het was een komen en gaan van invoegende middenvelders van Verona, maar De Ligt hield vanaf de eerste minuut goed stand.”

Bij de Italiaanse editie van Eurosport valt te lezen dat De Ligt ‘zonder twijfel de beste in de verdediging van Juventus was’. “Hij maakte bijna nooit een fout, en wanneer hij dat deed, corrigeerde hij dit vrijwel onmiddellijk. Hij maakte een betrouwbare indruk bij hoge ballen en anticipeerde goed. In groei.” De Nederlander krijgt een 6,5, terwijl Bonucci en Alex Sandro een 5 ontvangen en Juan Cuadrado met een 5,5 wordt beoordeeld. Dat zijn exact dezelfde cijfers die het populaire Calciomercato uitdeelt. “De Ligt probeerde een muur te vormen, ook al was dat niet altijd even makkelijk.”

FOX Sports Italia en Goal Italia delen De Ligt een zes uit en geven de rest van zijn collega-verdedigers een onvoldoende: dezelfde cijfers als Eurosport en Calciomercato. Het was voor Juventus alweer de tweede uitnederlaag op rij: op 26 januari werd bij Napoli eveneens met 2-1 verloren. Het team van Sarri speelt donderdag het eerste halve finale-duel met AC Milan in de Coppa Italia en drie dagen later wacht een thuisduel met Brescia.