Van Basten prijst ‘goede aanvoerder’ Dumfries: ‘Ik vind het een groot verschil’

PSV wist zaterdagavond eindelijk weer eens een overwinning te boeken en dat stemde aanvoerder Denzel Dumfries uiteraard tevreden. De rechtsback van de Eindhovenaren dankte na afloop van de zege op Willem II (3-0), waarin hij het eerste doelpunt voor zijn rekening nam, de PSV-supporters voor de steun. "Eindelijk weer eens een heerlijke avond voor ons", aldus Dumfries na afloop voor de camera van FOX Sports.

Voorafgaand aan de wedstrijd hielden PSV-supporters bij het Philips Stadion een steunbetuiging aan de spelers. "Het begon al met die fantastische actie van de supporters vanavond. Ze stonden ons met fakkels en spandoeken op te wachten! Schitterend. Nu gaan we weer vooruit. Deze overwinning is voor ons allemaal, de club, de fans, de spelers.” Dumfries beseft wel dat PSV niet grandioos speelde.

"Het heeft lang geduurd voordat we weer eens een overwinning boekten, dus de blijdschap overheerst", aldus Dumfries, die hoopt dat PSV de crisis achter zich kan laten. "Zoals de directie al zei: we zetten een streep onder de lastige maanden. We voelen zeker dat het publiek ons steunt. We zijn een mooie club en dat moeten we ook uitstralen. We doen het met z'n allen en moeten nu positief vooruitkijken, met de borst vooruit."

Marco van Basten sprak na het interview in de studio van FOX Sports lovend over Dumfries. "Een goede aanvoerder voor dit PSV", aldus de oud-topspits. "Een voorbeeldige jongen, hij zegt het goed en gaat voorop in de strijd ook. Hij doet geen idiote dingen. Ik vind het wel een groot verschil met die andere jongen (Pablo Rosario, die het seizoen begon als aanvoerder van PSV, red.), die is verbaal toch minder."

Ook over de voetballende kwaliteiten van Dumfries is Van Basten te spreken. "Een goede rechtsback is het gewoon, die vaak eindigt in de zestien, dat is een pluspunt. En verdedigend doet-ie het ook goed. Een terechte keus in Oranje. Het is een gozer die je pijn doet, die de beuk erin gooit. Hij kan goed zat voetballen, is aanvallend nog gewoon gevaarlijk."

Sjoerd Mossou, eveneens aanwezig aan de praattafel, prijst de persoonlijkheid van de aanvoerder van PSV. "Hij spreekt uit het hart, hij zegt wat er in hem opkomt", aldus de journalist. "Hij oogt tenminste altijd oprecht, ook bij verlies. Het moet ook een beetje in je zitten als speler, dat heeft-ie wel. Ik vind het ook mooi om het tempo te zien dat hij in zijn sprints legt. Als je in zo'n fase zit als PSV kun je zo'n type er wel bij hebben."