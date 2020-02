Atlético Madrid overtuigt opnieuw niet maar kan eindelijk juichen

De eerste zege van Atlético Madrid sinds 9 januari is een feit. Het team van trainer Diego Simeone had zaterdagavond aan een doelpunt van Ángel Correa voldoende om Granada te verslaan, na drie competitieduels zonder winst én verlies na strafschoppen in de finale om de Spaanse Super Cup én eliminatie in de Copa del Rey: 1-0. Door de zege staat Atlético vierde in LaLiga met 39 punten: Sevilla heeft evenveel punten, maar een duel minder.

Een grove fout in de defensie van Granada leidde de openingsgoal van Atlético na zes minuten spelen in. Na een ingooi van Saúl Ñiguez botsten Yan Brice Eteki en Antonio Martinez tegen elkaar op, waarna de bal via Koke bij Correa terechtkwam. De aanvaller schoof het leer langs Aarón Escandell: 1-0. Het was echter een van de weinige hoogtepunten van de eerste helft in het Wanda Metropolitano.

In het restant van de eerste helft grossierden Atlético en Granada in overtredingen en ontbrak het aan continuïteit en kansen in het spel. Escandell en Jan Oblak werden amper aan het werk gezet. Granada kwam beter uit de rust, al was de eerste kans van de tweede helft voor Saúl. Escandell reageerde echter goed op de volley van de middenvelder. Een inzet van Ramon Azeez ging net naast en Oblak keerde van dichtbij een inzet van Roberto Soldado.

Simeone werd zichtbaar nerveuzer aan de zijlijn naarmate Granada sterker werd en hij koos er op het allerlaatste moment voor om Thomas Lemar toch niet in te brengen. Drie minuten later koos de oefenmeester er toch voor om een dubbele wissel toe te passen; Toni Moya en Lemar in de plaats van Koke en Vitolo. Met moeite werd de zege over de streep getrokken.