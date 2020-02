Dramatisch verdedigen wordt Juventus fataal na prachttreffer Ronaldo

Juventus heeft zaterdagavond op bezoek bij Hellas Verona een zeer dure nederlaag geleden in de Serie A. De koploper leek na een fraaie treffer van Cristiano Ronaldo af te stevenen op een zege, maar in het laatste kwartier ging het toch nog mis voor het elftal van Maurizio Sarri: 2-1. De verdediging van Juventus zag er bij beide tegendoelpunten dramatisch uit. Juventus blijft voorlopig koploper in Italië, maar Internazionale kan later dit weekeinde bij een zege op AC Milan in punten op gelijke hoogte komen. Matthijs de Ligt speelde de gehele wedstrijd bij Juventus; Sofyan Amrabat deed dat bij Hellas Verona.

Hellas Verona begon onder aanvoering van een van een schorsing teruggekeerde Amrabat furieus aan de wedstrijd. De thuisploeg zette Juventus in het openingskwartier vast op eigen helft en kwam tot twee zeer goede kansen. Eerst werd een spectaculaire knal van Davide Faraoni knap onder de lat weggetikt door doelman Wojciech Szczesny en uit de hoekschop die volgde kon Amir Rrahmani een volley van Matteo Pessina net niet tot doelpunt promoveren. Kort erna was een brutaal voetballend Hellas Verona andermaal gevaarlijk: Fabio Borini vuurde van afstand rakelings naast.

Juventus speelde ronduit dramatisch, maar was in de negentiende minuut wel plots dicht bij de openingstreffer. Douglas Costa snelde door de as van het veld, waarna de Braziliaan verwoestend uithaalde. De vingertopper van Marco Silvestri en de lat brachten vervolgens echter redding voor Hellas Verona. Even later dacht Koray Günter aan de overzijde de 1-0 op het scorebord te kopen, maar het doelpunt van de Duitser werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Juventus kwam in het laatste kwartier voor rust iets beter in zijn en dat resulteerde nog in drie goede kansen voor de tot dan toe vrijwel onzichtbare Ronaldo. De Portugees trof de paal, schoot rakelings naast en miste in kansrijke positie na een voorzet van Douglas Costa.

In het eerste kwartier na rust had Juventus een optisch overwicht, maar grote kansen bleven uit voor het elftal van Sarri. De oefenmeester besloot in de 59ste minuut voor het eerst te wisselen: Paulo Dybala loste Gonzalo Higuaín voorin af. Dybala voorzag het aanvalsspel van Juventus van nieuw elan, maar uiteindelijk was het toch weer Ronaldo die la Vecchia Signora na 65 minuten spelen over het dode punt heen hielp. De vedette werd vanaf eigen helft gelanceerd door Rodrigo Bentancur, waarna hij het sprintduel aanging met Rrahmani. Ronaldo legde de verdediger van Hellas Verona vervolgens in de luren met een schaar en schoot uiteindelijk tegendraads raak: 0-1.

Het verzet van Hellas Verona leek daarmee gebroken. De formatie van Ivan Juric had met krachten gesmeten in de eerste helft en maakte een moegestreden indruk. Dankzij defensie gestuntel van Juventus kon Hellas Verona een kwartier voor tijd echter toch weer op gelijke hoogte te maken. Bentancur verstuurde een onbegrijpelijke pass met de hak, waarna Miralem Pjanic De Ligt probeerde te bereiken. De pass van de Bosnische middenvelder miste echter richting, waardoor hij onbedoeld Borini lanceerde. Die kon alleen op Szczesny af en verschalkte de doelman uiteindelijk met een geplaatste bal in de verre hoek: 1-1. Juventus wankelde daarna opzichtig. Borini schoot na matig verdedigen van De Ligt voorlangs via een verdediger van Juventus en uit de hoekschop die volgde maakte Leonardo Bonucci hands. Giampaolo Pazzini benutte de strafschop die volgde onberispelijk en groeide zo uit tot matchwinner.