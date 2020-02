RKC Waalwijk kan ondanks enorme kans Emil Hansson opnieuw niet winnen

RKC Waalwijk is er zaterdagavond niet in geslaagd om te winnen van PEC Zwolle. De ploeg van trainer Fred Grim had gedurende de hele wedstrijd het overwicht, maar had aanvallend geen enkele stootkracht. In de openingsfase had Emil Hansson de Waalwijkers op voorsprong moeten zetten, maar de ex-Feyenoorder mikte in totaal vrije positie op de paal: 0-0.

Al in de tweede minuut had RKC Waalwijk een enorme kans. Darren Maatsen stoomde op aan de rechterkant, waarna de bal voor de voeten belandde bij Emil Hansson, die op een meter of acht alle ruimte en tijd kreeg. Het schot van de aanvaller ging echter via een verdediger op de paal. In de dertiende minuut stond Maatsen aan de basis van de volgende grote RKC-mogelijkheid, die ditmaal werd verprutst door Richard van der Venne.

PEC Zwolle slaagde er in de eerste helft niet in om gevaarlijk te worden, maar vlak na rust kwam daar verandering in. Mike van Duinen zette Lennart Thy aan de zijkant van de zestien vrij voor keeper Etienne Vaessen, maar de Duitse spits produceerde een uitermate zwak schot dat ver naast ging. RKC hield het initiatief vast en maakte de meeste aanspraak op een treffer, maar kwam zeer moeizaam door de verdediging van PEC.

Maatsen was na zeventig minuten dreigend, maar zag dat PEC-linksback Kenneth Paal net eerder bij de bal kon komen en daardoor kon wegwerken. Vervolgens bloedde de wedstrijd dood. PEC Zwolle leek zich tevreden te stellen met een punt en hield zich verdedigend eenvoudig staande tegen het povere RKC.