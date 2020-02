Bosz rekent af met ‘onzin’: ‘Ik vind het prima joh, laat ze allemaal praten'

Peter Bosz kon zaterdagavond eindelijk eens juichen tegen Borussia Dortmund. In zijn derde duel als trainer van Bayer Leverkusen met zijn voormalige werkgever zegevierde de Nederlander met 4-3. Leverkusen keek in de tachtigste minuut nog tegen een 2-3 achterstand aan, maar wist de wedstrijd daarna toch nog volledig te kantelen. Dat is volgens Bosz geen toeval.

"Ik durf te zeggen dat onze spelers een topconditie hebben; wij lopen het meest van alle teams in de Bundesliga. Dat kunnen we ook negentig minuten of langer volhouden. Wij kunnen altijd in de laatste minuten nog toeslaan", vertelt de ex-trainer van onder meer Ajax na afloop voor de camera van FOX Sports. Leverkusen en Dortmund maakten er vanavond een heus spektakelstuk van in de BayArena. Dortmund leek na de 2-3 Raphaël Guerreiro af te stevenen op een overwinning, maar in de laatste tien minuten bezorgden Leon Bailey en Lars Bender Leverkusen alsnog de drie punten.

Ofschoon Leverkusen drie keer moest vissen, weigert Bosz akkoord te gaan met het vooroordeel dat zijn ploegen verdedigend kwetsbaar zijn. "Het is wel leuk: op een gegeven moment krijg je een bepaalde reputatie. 'Je krijgt drie goals tegen, maar je schiet er vier in, dus deze keer wint hij…' Maar dat is onzin", stelt de oefenmeester gedecideerd. "Wij hadden voor de laatste speelronde na Borussia Mönchengladbach de minst gepasseerde verdediging van de Bundesliga. We waren de ploeg die het vaakst de nul had gehouden. Maar ik vind het allemaal prima joh, laat ze allemaal praten", lacht Bosz. Op dit moment heeft Leverkusen (27 tegendoelpunten) de op vier na minst gepasseerde defensie in de Bundesliga, na Bayern München (23), Borussia Mönchengladbach (23), RB Leipzig (25), en VfL Wolfsburg (26). Bayern, Gladbach en Leipzig speelden wel een wedstrijd minder dan die Werkself.

Bosz erkent overigens wel dat Leverkusen vanavond niet altijd even solide was, maar dat is volgens hem goed te verklaren. "Het begint ermee dat wij vier verdedigende middenvelders hebben die er vandaag allemaal niet bij waren. We moesten dus nogal wat omzetten. We speelden vandaag met een driemansverdediging, om op die manier het middenveld wat te kunnen versterken. Dat had wel zijn weerslag: ik vond het van beide kanten heel open. Wij hebben natuurlijk veel snelheid voorin, maar dat hebben zij ook. Dat voelde je de hele wedstrijd. Ook toen wij met 4-3 voor stonden, had ik nog niet het gevoel dat wij de wedstrijd op slot zouden gooien. Dat heeft ook wel met de aanvallende kwaliteiten van beide kanten te maken."