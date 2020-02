SC Heerenveen kent frustrerende avond door uitblinkende Thorsten Kirschbaum

VVV-Venlo heeft zaterdagavond een belangrijk punt gepakt in de strijd tegen degradatie. Op bezoek bij sc Heerenveen speelden de Limburgers met 1-1 gelijk. VVV blijft door de remise zestiende staan in de Eredivisie, maar heeft wel een gat van vier punten geslagen met ADO Den Haag. Die ploeg heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Heerenveen is voorlopig afgezakt naar een tiende plaats in de Eredivisie en zal het meest balen van de puntendeling.

Heerenveen was zoals verwacht de bovenliggende partij in eigen huis, maar de ploeg van trainer Johnny Jansen liep zich uiteindelijk stuk op de sterk keepende Thorsten Kirschbaum. De Friezen kregen in de openingsfase al twee kansjes: Rodney Kongolo schoot rakelings naast, terwijl Sven Botman uit een hoekschop in de handen van Kirschbaum kopte. De Duitse doelman van VVV moest na twintig minuten voetballen opnieuw ingrijpen, ditmaal na een schot van Joey Veerman.

Heerenveen kreeg in het restant van de eerste helft nog kansen via Mitchell van Bergen en Veerman, maar VVV haalde de rust uiteindelijk zonder kleerscheuren. Daar was alles overigens ook wel mee gezegd wat betreft de Limburgers: VVV oogde aanvallend onmachtig en creëerde zelf geen enkele uitgespeelde kans in de eerste 45 minuten. Toch wisten de bezoekers een kwartier na de onderbreking verrassend de leiding te nemen in het Abe Lenstra Stadion.

John Yeboah werd in de zestien onderuit gelopen door Ibrahim Dresevic, waarna de strafschop die volgde werd benut Johnatan Opoku: 0-1. Heerenveen rechtte de rug echter vrij snel en dat resulteerde in de 69ste minuut alweer in de gelijkmaker van Sherel Floranus. De linksback werkte de bal binnen, na voorbereidend werk van Van Bergen en Runar Espejord. Heerenveen ging daarna op zoek naar meer, maar dankzij de sterk keepende Kirschbaum hield VVV uiteindelijk toch een punt over aan de krachtmeting.