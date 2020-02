FC Groningen breidt indrukwekkende thuisreeks uit met zege op Vitesse

FC Groningen heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan de visite van Vitesse. Het team van Danny Buijs zegevierde met minimaal verschil over de ploeg van Edward Sturing en heeft nu liefst zeven van de laatste negen thuisduels in de competitie in winst omgezet: 1-0. In deze reeks kregen de noorderlingen bovendien maar drie doelpunten tegen. Voor Vitesse is er een einde gekomen aan een serie van zes competitieduels op rij zonder nederlaag.

In de openingsfase speelde de wedstrijd zich voornamelijk af op het middenveld, al kreeg Tim Matavz een goede kans om de score te openen. Na voorbereidend werk van Oussama Tannane schoot de Sloveen in een keer richting de korte hoek, maar zijn inzet ging nipt naast. Luttele minuten later verscheen de openingstreffer van de noorderlingen op het scorebord. Tannane hield Ajdin Hrustic vast en Martin van den Kerkhof wees onverbiddelijk naar de stip. Ramon Lundqvist verzilverde de elfmetertrap: 1-0.

In de ruim dertig minuten tot aan de rust hielden FC Groningen en Vitesse elkaar in evenwicht, ook al waren de vele slordigheden daar debet aan. Vijf minuten na de 1-0 kreeg Romano Postema een grote kans toen Max Clark de bal volledig verkeerd raakte, maar hij schoot het leer net over. Remko Pasveer voorkwam vijf minuten voor rust dat een vrije trap van Lundqvist de 2-0 betekende. Vitesse kwam zelf niet verder dan een schotje van Riechedly Bazoer. Domper op de eerste helft van FC Groningen was de blessure van Postema na een duel met Armando Obispo. Het been van de aanvaller klapte dubbel en hij strompelde dan ook van het veld toen het rustsignaal klonk.

Postema startte weliswaar aan het tweede bedrijf, maar hij moest zich minuten later toch laten vervangen door debutant Daishawn Redan. In het eerste kwartier na rust had Vitesse het betere van het spel en kreeg het team van Sturing ook kansen op een gelijkmaker. Invaller Jay-Roy Grot kreeg een kopkans na laconiek verdedigen bij de noorderlingen en Obispo had veel meer moeten doen met een voorzet van Tannane.

Vitesse maakt na rust een aanzienlijk betere indruk dan voor de pauze, maar een gelijkmaker bleef uit. Grot kopte via de rug van Deyovaisio Zeefuik bijna raak en ook in de uiterste slotfase ging een inzet van de invaller net naast. FC Groningen kwam niet veel meer de middenlijn over, al moest Pasveer nog wel tot het uiterste gaan om een lekker schot van Daniël van Kaam te keren.