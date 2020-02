Sükrü Saracoglu Stadion ziet vier strafschoppen; druk op Ersun Yanal neemt toe

Fenerbahçe heeft voor de tweede week op rij punten laten liggen in de Süper Lig. Het team van trainer Ersun Yanal kwam zaterdagavond op eigen veld tegen Alanyaspor niet verder dan een remise: 1-1. Papiss Cissé mocht namens de bezoekers driemaal aanleggen voor een strafschop, maar scoorde slechts één keer. Bij Fenerbahçe speelde Garry Rodrigues als basisspeler bijna de gehele wedstrijd en deden Deniz Türüc en Ferdi Kadioglu als invallers mee.

De eerste helft verliep voor Fenerbahçe ronduit dramatisch. Het elftal van Yanal schoot voor rust geen enkele keer op doel en keek halverwege tegen een 0-1 achterstand aan. Papiss Cissé opende na een halfuur voetballen de score vanaf de strafschopstip, nadat Jailson de bal in de eigen zestien op de hand had gekregen. Cissé scoorde overigens pas bij zijn tweede poging vanaf elf meter: de Senegalese spits miste in eerste instantie, maar mocht op herhaling doordat keeper Altay Bayindir bij zijn redding te snel van zijn doellijn was gekomen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Trabzonspor 20 12 5 3 25 41 2 Sivasspor 20 12 5 3 16 41 3 Alanyaspor 21 11 6 4 21 39 4 Medipol Basaksehir 20 11 6 3 18 39 5 Fenerbahçe 21 11 5 5 16 38 6 Galatasaray 20 10 6 4 15 36 7 Besiktas 21 11 3 7 7 36 8 Göztepe 20 8 6 6 3 30 9 Gaziantep BB 21 7 6 8 -4 27 10 Denizlispor 21 6 6 9 -8 24 11 Yeni Malatyaspor 20 6 6 8 5 24 12 Rizespor 20 7 3 10 -9 24 13 Gençlerbirligi 21 5 6 10 -9 21 14 Konyaspor 21 4 8 9 -11 20 15 Antalyaspor 20 4 6 10 -18 18 16 Ankaragücü 21 3 8 10 -19 17 17 Kasımpaşa 20 4 4 12 -15 16 18 Kayserispor 20 2 5 13 -33 11

Fenerbahçe kwam na de onderbreking, met Türüc als vervanger van Tolga Cigerci, beter uit de startblokken. Scheidsrechter Ümit Özturk zag in het strafschopgebied een lichte overtreding van Manolis Siopis op Garry Rodrigues, waarna de penalty die volgde werd benut door Max Kruse: 1-1. Özturk had de smaak te pakken, want na een uur kende de arbiter voor de derde maal een strafschop toe, ditmaal weer aan Alanyaspor. Cissé nam opnieuw plaats achter de bal, maar teisterde nu de lat.

Daardoor bleef de score in evenwicht. Yanal wilde echter meer en voerde in de 83ste minuut een aanvallende wissel toe: Kadioglu betrad het veld als vervanger van linkervleugelverdediger Nabil Dirar. De voormalig NEC'er maakte zoals de laatste weken gebruikelijk een zeer bedrijvige indruk als invaller, maar kon Fenerbahçe in de spaarzame minuten die hem gegund waren uiteindelijk niet meer aan een overwinning helpen.